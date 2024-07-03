https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный

Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный - РИА Новости, 03.07.2024

Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный

Украинский военнослужащий во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев, об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Киевской... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:34

2024-07-03T05:34

2024-07-03T05:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев, об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, раненный в результате этого инцидента, попавший в плен и сумевший восстановиться после двух операций в РФ. По словам Давыденко, их позиции начали штурмовать, он выбежал отражать наступление, после чего один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем. "Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был… Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило", - сказал собеседник агентства. По его словам, стрелявший пытался убежать. "Он выбежал на улицу, и там ребята говорили, что его или FPV (FRV-дрон - ред.), или чем-то накрыло, далеко вроде не отбежал", - отметил военнопленный. Давыденко добавил, что после этого он сдался в плен. В плену ему провели две операции, чтобы восстановить ногу после огнестрельных ранений.

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

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киевская область, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина