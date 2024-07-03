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Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный
Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный - РИА Новости, 03.07.2024
Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный
Украинский военнослужащий во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев, об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Киевской... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:34
2024-07-03T05:34
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
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вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев, об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, раненный в результате этого инцидента, попавший в плен и сумевший восстановиться после двух операций в РФ. По словам Давыденко, их позиции начали штурмовать, он выбежал отражать наступление, после чего один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем. "Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был… Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило", - сказал собеседник агентства. По его словам, стрелявший пытался убежать. "Он выбежал на улицу, и там ребята говорили, что его или FPV (FRV-дрон - ред.), или чем-то накрыло, далеко вроде не отбежал", - отметил военнопленный. Давыденко добавил, что после этого он сдался в плен. В плену ему провели две операции, чтобы восстановить ногу после огнестрельных ранений.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
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киевская область, россия, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский солдат пытался расстрелять сослуживцев со спины, заявил пленный

Солдат ВСУ, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский военнослужащий во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев, об этом РИА Новости рассказал мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, раненный в результате этого инцидента, попавший в плен и сумевший восстановиться после двух операций в РФ.
По словам Давыденко, их позиции начали штурмовать, он выбежал отражать наступление, после чего один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.
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"Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был… Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило", - сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелявший пытался убежать. "Он выбежал на улицу, и там ребята говорили, что его или FPV (FRV-дрон - ред.), или чем-то накрыло, далеко вроде не отбежал", - отметил военнопленный.
Давыденко добавил, что после этого он сдался в плен. В плену ему провели две операции, чтобы восстановить ногу после огнестрельных ранений.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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