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Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.07.2024
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18:01 03.07.2024 (обновлено: 18:16 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peskov-1957190532.html
Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине
Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.07.2024
Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Астане четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:01
2024-07-03T18:16
украина
россия
китай
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Астане четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - сказал Песков.Он добавил, что в ходе переговоров лидеры также наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям в составе рабочих групп.На уточняющий вопрос о том, было ли теме Украины уделено большое внимание на российско-китайских переговорах, представитель Кремля ответил отрицательно."Нельзя так сказать", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240703/peskov-1957189736.html
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украина, россия, китай
Украина, Россия, Китай
Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине

Путин и Си Цзиньпин четко отметили важность участия РФ в переговорах по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Астане четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина
"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Он добавил, что в ходе переговоров лидеры также наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям в составе рабочих групп.
На уточняющий вопрос о том, было ли теме Украины уделено большое внимание на российско-китайских переговорах, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Нельзя так сказать", - отметил Песков.
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