https://ria.ru/20240703/peskov-1957190532.html

Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине

Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.07.2024

Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Астане четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:01

2024-07-03T18:01

2024-07-03T18:16

украина

россия

китай

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Астане четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - сказал Песков.Он добавил, что в ходе переговоров лидеры также наметили планы дальнейшего взаимодействия по различным направлениям в составе рабочих групп.На уточняющий вопрос о том, было ли теме Украины уделено большое внимание на российско-китайских переговорах, представитель Кремля ответил отрицательно."Нельзя так сказать", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240703/peskov-1957189736.html

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957167669.html

украина

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украина, россия, китай