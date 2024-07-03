https://ria.ru/20240703/peskov-1957037876.html
Песков прокомментировал атаку ВСУ в Новороссийске
Песков прокомментировал атаку ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 03.07.2024
Песков прокомментировал атаку ВСУ в Новороссийске
Военные постоянно докладывают информацию президенту России Владимиру Путину, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:53
2024-07-03T10:53
2024-07-03T11:26
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Военные постоянно докладывают информацию президенту России Владимиру Путину, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, проинформирован ли глава государства об атаке на Новороссийск."По линии военных президенту постоянно докладывают, круглосуточно", - сказал Песков.В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее глава города Андрей Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html
новороссийск
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новороссийск, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал атаку ВСУ в Новороссийске
Песков: военные постоянно докладывают Путину о ситуации в Новороссийске