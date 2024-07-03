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Путин и Токаев проводят переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
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18:00 03.07.2024 (обновлено: 18:33 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957189947.html
Путин и Токаев проводят переговоры в Астане
Путин и Токаев проводят переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Токаев проводят переговоры в Астане
Президент Владимир Путин начал переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:00
2024-07-03T18:33
в мире
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.Во время встречи в президентском центре Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Полагаю, это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", — сказал он.Путин, со своей стороны, поблагодарил коллегу за приглашение и заявил, что принимает его.Российский президент утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.На полях мероприятия Путин проводит большое количество двусторонних встреч. Так, он уже переговорил с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции и КНР. По итогам саммита глава государства, как предполагается, пообщается с журналистами.
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в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, одкб, казахстан, монголия
В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, ОДКБ, Казахстан, Монголия
Путин и Токаев проводят переговоры в Астане

Путин начал переговоры с Токаевым на полях саммита ШОС в Астане

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.
Во время встречи в президентском центре Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Вчера, 03:03
"Полагаю, это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", — сказал он.
Путин, со своей стороны, поблагодарил коллегу за приглашение и заявил, что принимает его.
Российский президент утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
На полях мероприятия Путин проводит большое количество двусторонних встреч. Так, он уже переговорил с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции и КНР. По итогам саммита глава государства, как предполагается, пообщается с журналистами.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевШОССаммит ШОС в Астане – 2024АстанаОДКБКазахстанМонголия
 
 
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