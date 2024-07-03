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Путин и Токаев проводят переговоры в Астане

Путин и Токаев проводят переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Токаев проводят переговоры в Астане

Президент Владимир Путин начал переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:33

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.Во время встречи в президентском центре Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Полагаю, это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране", — сказал он.Путин, со своей стороны, поблагодарил коллегу за приглашение и заявил, что принимает его.Российский президент утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.На полях мероприятия Путин проводит большое количество двусторонних встреч. Так, он уже переговорил с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции и КНР. По итогам саммита глава государства, как предполагается, пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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