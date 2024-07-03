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В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана
В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана
Президент Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:46
2024-07-03T13:46
2024-07-03T15:01
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства отметил, что отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Он обратил внимание на рост товарооборота между странами и выделил два особо перспективных направления сотрудничества — энергетика и агропромышленный бизнес.Путин напомнил, что Россия начала экспорт энергоносителей в Пакистан, и подчеркнул готовность страны к его дальнейшему наращиванию. "Россия старается вносить вклад и в обеспечение продовольственной безопасности. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", — добавил президент.Шариф, в свою очередь, поблагодарил коллегу за поставки нефти и выразил надежду, что Москва и Исламабад будут и дальше следовать по этому пути.Он также предложил расширить двусторонние торговые отношения на условиях бартера, как это было в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. По словам премьера, это помогло бы Пакистану преодолеть финансово-банковские проблемы.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/pakistan-1956992752.html
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Встреча Путина с премьером Пакистана
Встреча Путина с премьером Пакистана
2024-07-03T13:46
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в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, пакистан, москва, россия, исламабад
В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, Пакистан, Москва, Россия, Исламабад
В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана
Путин начал переговоры с премьером Пакистана Шарифом на полях ШОС в Астане
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства отметил, что отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Он обратил внимание на рост товарооборота между странами и выделил два особо перспективных направления сотрудничества — энергетика и агропромышленный бизнес.
Путин напомнил, что Россия начала экспорт энергоносителей в Пакистан, и подчеркнул готовность страны к его дальнейшему наращиванию.
"Россия старается вносить вклад и в обеспечение продовольственной безопасности. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", — добавил президент.
Шариф, в свою очередь, поблагодарил коллегу за поставки нефти и выразил надежду, что Москва и Исламабад будут и дальше следовать по этому пути.
Летом прошлого года премьер Пакистана сообщил о прибытии первой партии российской нефти. Как рассказал посол Исламской Республики в России Мухаммад Халид Джамали, за год Исламабад импортировал миллион тонн сырой нефти и остается заинтересованным в организации стабильных поставок российских энергоресурсов.
Он также предложил расширить двусторонние торговые отношения на условиях бартера, как это было в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. По словам премьера, это помогло бы Пакистану преодолеть финансово-банковские проблемы.
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом организации.
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.