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В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана

В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана - РИА Новости, 03.07.2024

В Астане начались переговоры Путина и премьера Пакистана

Президент Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:46

2024-07-03T13:46

2024-07-03T15:01

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства отметил, что отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Он обратил внимание на рост товарооборота между странами и выделил два особо перспективных направления сотрудничества — энергетика и агропромышленный бизнес.Путин напомнил, что Россия начала экспорт энергоносителей в Пакистан, и подчеркнул готовность страны к его дальнейшему наращиванию. "Россия старается вносить вклад и в обеспечение продовольственной безопасности. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок", — добавил президент.Шариф, в свою очередь, поблагодарил коллегу за поставки нефти и выразил надежду, что Москва и Исламабад будут и дальше следовать по этому пути.Он также предложил расширить двусторонние торговые отношения на условиях бартера, как это было в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. По словам премьера, это помогло бы Пакистану преодолеть финансово-банковские проблемы.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.

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Встреча Путина с премьером Пакистана Встреча Путина с премьером Пакистана 2024-07-03T13:46 true PT0M41S

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