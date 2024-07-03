https://ria.ru/20240703/pentagon-1956988074.html
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS - РИА Новости, 03.07.2024
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS
Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:33
2024-07-03T00:33
2024-07-03T00:33
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию, говорится в заявлении ведомства. "Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", - говорится в сообщении. Как отметили в Пентагоне, работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
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Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS
Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве