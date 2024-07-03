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Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS - РИА Новости, 03.07.2024
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00:33 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/pentagon-1956988074.html
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS - РИА Новости, 03.07.2024
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS
Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:33
2024-07-03T00:33
в мире
польша
латвия
литва
министерство обороны сша
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию, говорится в заявлении ведомства. "Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", - говорится в сообщении. Как отметили в Пентагоне, работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
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в мире, польша, латвия, литва, министерство обороны сша, lockheed martin , сша
В мире, Польша, Латвия, Литва, Министерство обороны США, Lockheed Martin , США
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет ATACMS

Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию, говорится в заявлении ведомства.
"Корпорация Lockheed Martin получила гибридный контракт в 226 миллионов 850 тысяч долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS", - говорится в сообщении.
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Как отметили в Пентагоне, работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
 
В миреПольшаЛатвияЛитваМинистерство обороны СШАLockheed MartinСША
 
 
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