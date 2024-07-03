https://ria.ru/20240703/pasporta-1956995343.html

МВД предложило наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов

МВД предложило наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов - РИА Новости, 03.07.2024

МВД предложило наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов

МВД России подготовило законопроект, которым предложено наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов, предъявленных для установления личности не их... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:10

2024-07-03T02:10

2024-07-03T02:10

общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России подготовило законопроект, которым предложено наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов, предъявленных для установления личности не их владельцами, а также паспортов, содержащих недостоверные сведения, это касается как внутренних, так и заграничных паспортов, сообщила замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова. Нововведение направлено на упреждение неверного толкования или двусмысленности нормы, содержащейся в ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающей изъятие внутреннего паспорта. "Предлагается наделить пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов, предъявленных для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами", - сказала Сизова в интервью "Российской газете". По ее словам, разработка проекта обусловлена необходимостью выработки критериев недостоверных сведений во внутреннем паспорте, а также наделения ФСБ РФ и МИД РФ полномочиями по изъятию документа, если они выявили недействительный паспорт. Также Сизова подчеркнула, что кабмин РФ определит порядок и критерии установления недостоверных сведений в паспорте. "Ввести новое основание недействительности внутреннего паспорта - внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей (например, отметка о пересечении границы во внутреннем паспорте, рисунок, отметка о владении животным)", - приводит слова Сизовой газета. В случае изъятия паспорта предусматривается возможность выдачи гражданину временного удостоверения личности, дающего право на въезд в Россию. Оно выдается на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения, подчеркнула Сизова. По ее словам, изменения, вносимые законопроектом, касаются "как внутренних, так и заграничных паспортов". В части внутренних будут введены дополнительные критерии их недействительности, а в части заграничных, в случае их изъятия за пределами России, возможность получить документ для возвращения на территорию РФ. В октябре прошлого года был опубликован приказ, согласно которому МВД РФ установило порядок действий при обнаружении паспорта, выданного по поддельным документам. Исходя из него, проверка документов необходима для установления достоверности сведений, на основании которых оформлен и выдан паспорт. Сведения об обнаруженных признаках направляются по месту выдачи документа в течение двух рабочих дней со дня их обнаружения. Срок проверки занимает не больше двух месяцев со дня принятия решения о ее проведении. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки владельцу паспорта направляется уведомление с предложением в течение 10 дней представить доказательства, что паспорт был выдан по неподдельным документам, отмечалось в приказе.

https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html

https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html

https://ria.ru/20240221/zagranpasport-1928778734.html

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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)