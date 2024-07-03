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В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша - РИА Новости, 03.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:20
2024-07-03T08:20
2024-07-03T08:22
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Катюша весит 31,5 килограмма… Она большая стала", - рассказали в пресс-службе. Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240515/panda-1946225776.html
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общество, россия, москва, панда катюша, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Панда Катюша, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
Панда Катюша из Московского зоопарка весит 31,5 килограмма