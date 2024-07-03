Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:20 03.07.2024 (обновлено: 08:22 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/panda-1957012615.html
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша - РИА Новости, 03.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:20
2024-07-03T08:22
хорошие новости
общество
россия
москва
панда катюша
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949454638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f523a0ee3a2746f1ae0af5ca493cc1a.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Катюша весит 31,5 килограмма… Она большая стала", - рассказали в пресс-службе. Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240515/panda-1946225776.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949454638_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6838b9b115c2b8edacaa9d4050744316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, панда катюша, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Панда Катюша, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка весит 31,5 килограмма

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже более 30 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Катюша весит 31,5 килограмма… Она большая стала", - рассказали в пресс-службе.
Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку решили назвать Катюшей.
Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта её вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", в конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
Панда Катюша плавает в уличном бассейне
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша плавает в уличном бассейне
15 мая, 18:08
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМоскваПанда КатюшаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала