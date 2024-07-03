https://ria.ru/20240703/orban-1957182519.html

Посол США в Венгрии раскритиковал Орбана за поддержку Трампа

Посол США в Венгрии раскритиковал Орбана за поддержку Трампа - РИА Новости, 03.07.2024

Посол США в Венгрии раскритиковал Орбана за поддержку Трампа

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за открытую поддержку экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:35

2024-07-03T17:35

2024-07-03T17:35

в мире

сша

венгрия

украина

виктор орбан

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за открытую поддержку экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке, сообщает издание Politico. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. "Посол США в Будапеште обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что тот встал на сторону Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США", - говорится в сообщении. По данным издания, Прессман отметил, что ни один другой союзник или партнер "не агитирует так открыто и неустанно" за конкретного кандидата на выборах в США. При этом, как сообщает издание, Прессман считает, что "прочный" союз между Венгрией и США не должен основываться на выражении политической поддержки в социальных сетях. Ранее в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956956692.html

https://ria.ru/20240624/ssha-1954963286.html

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в мире, сша, венгрия, украина, виктор орбан, дональд трамп