Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину
Эксперт Ведерников: Орбан мог бы уже осенью побывать в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Украину в рамках своей миссии по урегулированию конфликта, способен играть уникальную среди европейских лидеров посредническую роль и мог бы уже осенью побывать в Москве, но успех его деятельности не гарантирован, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.
Ранее во вторник на пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Как Орбан позже заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, он начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. В том же интервью премьер отметил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров.
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"Мне кажется, что сейчас есть запрос определенный среди европейских элит на то, чтобы на Украине наступил какой-то вариант мирного урегулирования. Как раз тут Орбан - вариант вполне подходящий, поскольку он уникальную позицию занимал с самого начала конфликта: не поддерживал поставки вооружения, в то же время он прагматичную позицию с Россией не разрывал и поддерживает до сих пор", - сказал Михаил Ведерников.
Он допускает, что в рамках своей посреднической миссии Орбан "через несколько месяцев, может, ближе к октябрю" приедет и в Москву для передачи своего варианта урегулирования на Украине. По предположению собеседника агентства, продвигаемый премьером Венгрии план включает заморозку конфликта с последующими переговорами между сторонами.
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"Я не говорю о том, что Россия примет, я говорю, что Орбан будет пытаться продвигать тот вариант, который устраивает, допустим, ЕС, а в Москве, понятно, будут свой вариант продвигать... Орбан может попытаться такую миссию выполнить, а там прислушаются или не прислушаются - это уже другое дело", - добавил эксперт.
При этом он полагает, что Киев, прохладно принявший идею венгерского премьера о прекращении огня, может изменить свое мнение, поскольку киевское руководство "все равно, наверное, прислушивается к тому, что из других столиц доносится".
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.