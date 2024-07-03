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Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину - РИА Новости, 03.07.2024
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14:39 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/orban-1957110878.html
Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину
Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину - РИА Новости, 03.07.2024
Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Украину в рамках своей миссии по урегулированию конфликта, способен играть уникальную среди европейских лидеров РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:39
2024-07-03T14:39
украина
россия
москва
виктор орбан
владимир зеленский
владимир путин
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Украину в рамках своей миссии по урегулированию конфликта, способен играть уникальную среди европейских лидеров посредническую роль и мог бы уже осенью побывать в Москве, но успех его деятельности не гарантирован, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников. Ранее во вторник на пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Как Орбан позже заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, он начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. В том же интервью премьер отметил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. "Мне кажется, что сейчас есть запрос определенный среди европейских элит на то, чтобы на Украине наступил какой-то вариант мирного урегулирования. Как раз тут Орбан - вариант вполне подходящий, поскольку он уникальную позицию занимал с самого начала конфликта: не поддерживал поставки вооружения, в то же время он прагматичную позицию с Россией не разрывал и поддерживает до сих пор", - сказал Михаил Ведерников. Он допускает, что в рамках своей посреднической миссии Орбан "через несколько месяцев, может, ближе к октябрю" приедет и в Москву для передачи своего варианта урегулирования на Украине. По предположению собеседника агентства, продвигаемый премьером Венгрии план включает заморозку конфликта с последующими переговорами между сторонами. "Я не говорю о том, что Россия примет, я говорю, что Орбан будет пытаться продвигать тот вариант, который устраивает, допустим, ЕС, а в Москве, понятно, будут свой вариант продвигать... Орбан может попытаться такую миссию выполнить, а там прислушаются или не прислушаются - это уже другое дело", - добавил эксперт. При этом он полагает, что Киев, прохладно принявший идею венгерского премьера о прекращении огня, может изменить свое мнение, поскольку киевское руководство "все равно, наверное, прислушивается к тому, что из других столиц доносится". Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240702/zelenskiy-1956980322.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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украина, россия, москва, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, российская академия наук, евросоюз
Украина, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российская академия наук, Евросоюз
Эксперт прокомментировал визит Орбана на Украину

Эксперт Ведерников: Орбан мог бы уже осенью побывать в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Украину в рамках своей миссии по урегулированию конфликта, способен играть уникальную среди европейских лидеров посредническую роль и мог бы уже осенью побывать в Москве, но успех его деятельности не гарантирован, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.
Ранее во вторник на пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Как Орбан позже заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, он начал свою "мирную миссию" по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. В том же интервью премьер отметил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан заявил, что у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня
2 июля, 23:04
«
"Мне кажется, что сейчас есть запрос определенный среди европейских элит на то, чтобы на Украине наступил какой-то вариант мирного урегулирования. Как раз тут Орбан - вариант вполне подходящий, поскольку он уникальную позицию занимал с самого начала конфликта: не поддерживал поставки вооружения, в то же время он прагматичную позицию с Россией не разрывал и поддерживает до сих пор", - сказал Михаил Ведерников.
Он допускает, что в рамках своей посреднической миссии Орбан "через несколько месяцев, может, ближе к октябрю" приедет и в Москву для передачи своего варианта урегулирования на Украине. По предположению собеседника агентства, продвигаемый премьером Венгрии план включает заморозку конфликта с последующими переговорами между сторонами.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Я не говорю о том, что Россия примет, я говорю, что Орбан будет пытаться продвигать тот вариант, который устраивает, допустим, ЕС, а в Москве, понятно, будут свой вариант продвигать... Орбан может попытаться такую миссию выполнить, а там прислушаются или не прислушаются - это уже другое дело", - добавил эксперт.
При этом он полагает, что Киев, прохладно принявший идею венгерского премьера о прекращении огня, может изменить свое мнение, поскольку киевское руководство "все равно, наверное, прислушивается к тому, что из других столиц доносится".
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
2 июля, 14:01
 
УкраинаРоссияМоскваВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская академия наукЕвросоюз
 
 
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