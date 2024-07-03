https://ria.ru/20240703/orban-1956996491.html

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине - РИА Новости, 03.07.2024

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале визит премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:25

2024-07-03T02:25

2024-07-03T02:35

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, посоветовал прислушаться к его мнению относительно ситуации на Украине. Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. "Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева — она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе", — написал Пушков. Сенатор отметил, что следует также отметить сам факт переговоров Орбана в Киеве. По его словам, необходимо также учесть антивоенные взгляды и особую позицию в Европейском союзе, где премьер-министра Венгрии "совершенно не считают союзником Украины и понимают, что союзником он не станет". "Но переговоры провести все же решили — с учетом того, что Венгрия будет полгода председателем Евросоюза. Эта совокупность обстоятельств говорит о растущем весе Орбана, особенно после выборов в Европарламент, на которых успешно выступили европейские национально ориентированные силы", — добавил сенатор. Пушков также добавил, что сам Орбан недавно выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и в случае победы на парламентских выборах движения Марин ле Пен во Франции на Западе может появиться "международная коалиция против войны". Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф, евросоюз, европарламент