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В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:25 03.07.2024 (обновлено: 02:35 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/orban-1956996491.html
В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине
В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине - РИА Новости, 03.07.2024
В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале визит премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:25
2024-07-03T02:35
в мире
украина
киев
венгрия
виктор орбан
алексей пушков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, посоветовал прислушаться к его мнению относительно ситуации на Украине. Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. "Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева — она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе", — написал Пушков. Сенатор отметил, что следует также отметить сам факт переговоров Орбана в Киеве. По его словам, необходимо также учесть антивоенные взгляды и особую позицию в Европейском союзе, где премьер-министра Венгрии "совершенно не считают союзником Украины и понимают, что союзником он не станет". "Но переговоры провести все же решили — с учетом того, что Венгрия будет полгода председателем Евросоюза. Эта совокупность обстоятельств говорит о растущем весе Орбана, особенно после выборов в Европарламент, на которых успешно выступили европейские национально ориентированные силы", — добавил сенатор. Пушков также добавил, что сам Орбан недавно выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и в случае победы на парламентских выборах движения Марин ле Пен во Франции на Западе может появиться "международная коалиция против войны". Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Алексей Пушков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Европарламент, Специальная военная операция на Украине
В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине

Пушков посоветовал прислушаться к мнению Орбана относительно ситуации на Украине

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, посоветовал прислушаться к его мнению относительно ситуации на Украине.
Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Орбан также заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС.
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"Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева — она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе", — написал Пушков.
Сенатор отметил, что следует также отметить сам факт переговоров Орбана в Киеве. По его словам, необходимо также учесть антивоенные взгляды и особую позицию в Европейском союзе, где премьер-министра Венгрии "совершенно не считают союзником Украины и понимают, что союзником он не станет".
"Но переговоры провести все же решили — с учетом того, что Венгрия будет полгода председателем Евросоюза. Эта совокупность обстоятельств говорит о растущем весе Орбана, особенно после выборов в Европарламент, на которых успешно выступили европейские национально ориентированные силы", — добавил сенатор.
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Пушков также добавил, что сам Орбан недавно выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и в случае победы на парламентских выборах движения Марин ле Пен во Франции на Западе может появиться "международная коалиция против войны".
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВенгрияВиктор ОрбанАлексей ПушковВладимир ПутинСовет Федерации РФЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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