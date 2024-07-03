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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 03.07.2024 (обновлено: 10:58 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/obstrely-1957009470.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет - РИА Новости, 03.07.2024
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет
Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:10
2024-07-03T10:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Фрагменты здания разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Пожарные работают над устранением возгорания. Кроме супермаркета, пострадали также соседние здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы. "Слышали сильный взрыв. Очень громкий. Разбитый полностью весь магазин. Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю - окон нету. Окна повылетали", - рассказала очевидеца Валентина. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Россия
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

В Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка. 3 июля 2024
Последствия ракетного удара по Первому Республиканскому супермаркету, расположенному на Киевском проспекте Донецка. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка. 3 июля 2024
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Фрагменты здания разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Пожарные работают над устранением возгорания. Кроме супермаркета, пострадали также соседние здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы.
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"Слышали сильный взрыв. Очень громкий. Разбитый полностью весь магазин. Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю - окон нету. Окна повылетали", - рассказала очевидеца Валентина.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкРоссия
 
 
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