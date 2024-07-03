https://ria.ru/20240703/obstrely-1957009470.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет - РИА Новости, 03.07.2024

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ сгорел супермаркет

Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:10

2024-07-03T07:10

2024-07-03T10:58

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Супермаркет сгорел в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Фрагменты здания разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Пожарные работают над устранением возгорания. Кроме супермаркета, пострадали также соседние здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы. "Слышали сильный взрыв. Очень громкий. Разбитый полностью весь магазин. Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю - окон нету. Окна повылетали", - рассказала очевидеца Валентина. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

россия

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, россия