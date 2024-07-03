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При обстреле Донецка пострадало здание Центра первичной медпомощи - РИА Новости, 03.07.2024
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22:19 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957230770.html
При обстреле Донецка пострадало здание Центра первичной медпомощи
При обстреле Донецка пострадало здание Центра первичной медпомощи - РИА Новости, 03.07.2024
При обстреле Донецка пострадало здание Центра первичной медпомощи
Здание Центра первичной медико-санитарной помощи получило повреждения при ракетном обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:19
2024-07-03T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Здание Центра первичной медико-санитарной помощи получило повреждения при ракетном обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 5.32 утра выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка. "Ранним утром вследствие атаки со стороны вооруженных формирований Украины высокоточной ракетой HIMARS здание супермаркета в Киевском районе охватил огонь, магазин уничтожен полностью. Также существенные повреждения получило здание Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Донецка, жилые многоквартирные дома и объекты на остановке общественного транспорта", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что более масштабных последствий удалось избежать благодаря работе расчетов ПВО, которые сбили три ракеты из четырех. Кроме того, в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку в среду повреждены 12 жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры (супермаркет, медицинская амбулатория, две ЛЭП, торговый павильон на общественной остановке), а также четыре частных автомобиля. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия РСЗО HIMARS, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле Донецка пострадало здание Центра первичной медпомощи

Пушилин: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание Центра первичной медпомощи

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Здание Центра первичной медико-санитарной помощи получило повреждения при ракетном обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 5.32 утра выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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"Ранним утром вследствие атаки со стороны вооруженных формирований Украины высокоточной ракетой HIMARS здание супермаркета в Киевском районе охватил огонь, магазин уничтожен полностью. Также существенные повреждения получило здание Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Донецка, жилые многоквартирные дома и объекты на остановке общественного транспорта", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что более масштабных последствий удалось избежать благодаря работе расчетов ПВО, которые сбили три ракеты из четырех.
Кроме того, в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку в среду повреждены 12 жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры (супермаркет, медицинская амбулатория, две ЛЭП, торговый павильон на общественной остановке), а также четыре частных автомобиля.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия РСЗО HIMARS, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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