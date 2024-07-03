Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957221950.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 03.07.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика
Дрон ВСУ атаковал работающий в поле "КамАЗ" у села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранен водитель, он в тяжелом состоянии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:52
2024-07-03T20:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал работающий в поле "КамАЗ" у села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранен водитель, он в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несколько сёл в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле "КамАЗ". Ранен водитель - мужчина с закрытым переломом костей таза и гематомой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате еще одной атаки беспилотника в частном домовладении выбиты окна, посечен забор, также осколками посекло два легковых автомобиля. По данным Гладкова, в селе Безымено в результате сбросов боеприпасов с двух дронов произошло возгорание трех единиц спецтехники на территории сельхозпредприятия. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
белгородская область
белгород
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика

Гладков: ВСУ атаковали грузовик в поле в Белгородской области, ранен водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал работающий в поле "КамАЗ" у села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранен водитель, он в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Несколько сёл в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле "КамАЗ". Ранен водитель - мужчина с закрытым переломом костей таза и гематомой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате еще одной атаки беспилотника в частном домовладении выбиты окна, посечен забор, также осколками посекло два легковых автомобиля. По данным Гладкова, в селе Безымено в результате сбросов боеприпасов с двух дронов произошло возгорание трех единиц спецтехники на территории сельхозпредприятия.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Разведчики выходят на задачу - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Засеивают "кассетками". Что творится на самом напряженном участке фронта
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала