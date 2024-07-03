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При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 03.07.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика
Дрон ВСУ атаковал работающий в поле "КамАЗ" у села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранен водитель, он в тяжелом состоянии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:52
2024-07-03T20:52
2024-07-03T20:52
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал работающий в поле "КамАЗ" у села Головчино Грайворонского округа Белгородской области, ранен водитель, он в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несколько сёл в Грайворонском городском округе атакованы беспилотниками ВСУ. В районе села Головчино дрон атаковал работающий в поле "КамАЗ". Ранен водитель - мужчина с закрытым переломом костей таза и гематомой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Состояние тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате еще одной атаки беспилотника в частном домовладении выбиты окна, посечен забор, также осколками посекло два легковых автомобиля. По данным Гладкова, в селе Безымено в результате сбросов боеприпасов с двух дронов произошло возгорание трех единиц спецтехники на территории сельхозпредприятия. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадал водитель грузовика
Гладков: ВСУ атаковали грузовик в поле в Белгородской области, ранен водитель