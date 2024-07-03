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При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957215645.html
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:01
2024-07-03T20:01
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
иван приходько
украина
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
украина
горловка
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происшествия, вооруженные силы украины, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель

Приходько: мирный житель ранен при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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