https://ria.ru/20240703/obstrel-1957215645.html

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2024

При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:01

2024-07-03T20:01

2024-07-03T20:01

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

иван приходько

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горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, вооруженные силы украины, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол