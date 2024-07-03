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При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:01
2024-07-03T20:01
2024-07-03T20:01
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на жилмассив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА вооруженными формированиями Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вооруженные силы украины, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол
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При украинском обстреле жилмассива в Горловке пострадал мирный житель
Приходько: мирный житель ранен при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке