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При обстреле Кременной в ЛНР пострадали две медсестры - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957213745.html
При обстреле Кременной в ЛНР пострадали две медсестры
При обстреле Кременной в ЛНР пострадали две медсестры - РИА Новости, 03.07.2024
При обстреле Кременной в ЛНР пострадали две медсестры
Две медсестры оказались в числе пострадавших в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками во вторник, сообщила министр здравоохранения республики... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:49
2024-07-03T19:49
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Две медсестры оказались в числе пострадавших в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками во вторник, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков сообщал, что четыре мирных жителя накануне получили ранения в результате обстрела города украинскими войсками, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. "В числе пострадавших в результате очередной атаки ВСУ на Кременную - два сотрудника медицинской службы. Это медсестры местной городской больницы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что удар был нанесен с помощью беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на территорию больничного двора. По словам Пащенко, пострадавшие получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Она также отметила, что на прошлой неделе в результате обстрела в Кременной был поврежден автомобиль скорой помощи, тогда обошлось без пострадавших. Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Кременной в ЛНР пострадали две медсестры

Минздрав: при обстреле Кременной ВСУ пострадали 4 человека, включая медсестер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Две медсестры оказались в числе пострадавших в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками во вторник, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков сообщал, что четыре мирных жителя накануне получили ранения в результате обстрела города украинскими войсками, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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"В числе пострадавших в результате очередной атаки ВСУ на Кременную - два сотрудника медицинской службы. Это медсестры местной городской больницы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что удар был нанесен с помощью беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на территорию больничного двора. По словам Пащенко, пострадавшие получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Она также отметила, что на прошлой неделе в результате обстрела в Кременной был поврежден автомобиль скорой помощи, тогда обошлось без пострадавших.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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