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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957207986.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:14
2024-07-03T19:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.21 - город Донецк, выпущено две ракеты из РСЗО; 18.03 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.21 - город Донецк, выпущено две ракеты из РСЗО; 18.03 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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