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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:14

2024-07-03T19:14

2024-07-03T19:14

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.21 - город Донецк, выпущено две ракеты из РСЗО; 18.03 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия