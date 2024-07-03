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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:14
2024-07-03T19:14
2024-07-03T19:14
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.21 - город Донецк, выпущено две ракеты из РСЗО; 18.03 - город Донецк, выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку