https://ria.ru/20240703/obstrel-1957176015.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:13
2024-07-03T17:13
2024-07-03T17:28
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957178288_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_33dd21ac2ea9220d378920439cae4ae6.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела со стороны украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что ВСУ во вторник выпустили по Горловке не менее 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные, а также сбросили боеприпас с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957178288_71:0:890:614_1920x0_80_0_0_dc2e897c886b0e74ae0963378ad37c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадали 2 мирных жителя