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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:13

2024-07-03T17:13

2024-07-03T17:28

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела со стороны украинских террористов ранены двое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что ВСУ во вторник выпустили по Горловке не менее 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три из которых - кассетные, а также сбросили боеприпас с дрона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия