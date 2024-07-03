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Под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС
Под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС - РИА Новости, 03.07.2024
Под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС
Под прямой удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре попали специалисты Запорожской АЭС, устранявшие последствия недавних атак киевского режима на мирную... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:17
2024-07-03T16:17
2024-07-03T17:58
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алексей лихачев
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запорожская аэс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Под прямой удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре попали специалисты Запорожской АЭС, устранявшие последствия недавних атак киевского режима на мирную инфраструктуру города, заявила госкорпорация "Росатом".В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали."Подчеркиваем, что в этот раз под прямой удар ВСУ попали специалисты Запорожской АЭС, устранявшие последствия недавних атак киевского режима на мирную инфраструктуру Энергодара", - говорится в заявлении.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
https://ria.ru/20240703/udar-1957160424.html
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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС
"Росатом": под удар ВСУ по подстанции в Энергодаре попали специалисты ЗАЭС
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Под прямой удар ВСУ по подстанции "Радуга" в Энергодаре попали специалисты Запорожской АЭС, устранявшие последствия недавних атак киевского режима на мирную инфраструктуру города, заявила госкорпорация "Росатом
".
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
"Подчеркиваем, что в этот раз под прямой удар ВСУ попали специалисты Запорожской АЭС, устранявшие последствия недавних атак киевского режима на мирную инфраструктуру Энергодара", - говорится в заявлении.
По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".