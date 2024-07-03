https://ria.ru/20240703/obstrel-1957141840.html

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:52

2024-07-03T15:52

2024-07-03T15:52

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских нацистов сегодня утром получили осколочные ранения мужчины 1967 и 1985 годов рождения", - написал мэр, отметив, что пострадавшие госпитализированы. Кроме того, Кулемзин сообщил, что поселок городского типа Александровка и село Кременец обесточены в результате украинского обстрела. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия