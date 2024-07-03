https://ria.ru/20240703/obstrel-1957141840.html
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.07.2024
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:52
2024-07-03T15:52
2024-07-03T15:52
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских нацистов сегодня утром получили осколочные ранения мужчины 1967 и 1985 годов рождения", - написал мэр, отметив, что пострадавшие госпитализированы. Кроме того, Кулемзин сообщил, что поселок городского типа Александровка и село Кременец обесточены в результате украинского обстрела. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
петровский район
донецк
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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали два человека