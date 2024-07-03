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Парламент принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024
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12:50 03.07.2024 (обновлено: 16:50 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/obse-1957073429.html
Парламент принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Парламент принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.07.2024
Парламент принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:50
2024-07-03T16:50
россия
сша
украина
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
обсе
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ."Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ", — говорится в заявлении обеих палат российского парламента.Подчеркивается, что в этот период любые действия по изменению правил ассамблеи, предпринятые для нанесения ущерба российской делегации, будут считаться юридически ничтожными.Москва будет готова вернуться к работе в ПА ОБСЕ, если ее руководство и некоторые из стран-членов пересмотрят свои русофобские и дискриминационные подходы к решению проблем европейской безопасности, подчеркивается в документе.Сенаторы и депутаты выразили надежду, что "здравомыслящие силы в ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса" в интересах мира и стабильности на континенте.Как указывал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.Депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что у России открытая позиция относительно ПА ОБСЕ: она не будет финансировать "этот шабаш". В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее."Давно назревшее решение, которое мы откладывали в надежде на нормализацию отношений. Пока нет речи о полном выходе из ОБСЕ как организации. Россия оставляет возможность вернуться в случае улучшения политической ситуации. Но вернется ли?" — сказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").Он отметил, что нормальная дискуссия, где принимаются и выслушиваются тезисы всех сторон, невозможна, поэтому для нашей страны пропадает необходимость участвовать в подобном."Вопрос — не при каких условиях Россия вернется в ОБСЕ, а то, как будет выглядеть новая архитектура безопасности в Европе. Уже сейчас очевидно, что без Москвы смысла в этой организации нет. Если позиция коллег из Европы станет более взвешенной, а не откровенно враждебной, как сегодня, можно будет говорить о возобновлении полноценного диалога. Но это время еще не пришло. А нам есть с кем и о чем договариваться на планете и без Европы", — добавил депутат.
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россия, сша, украина, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, обсе, госдума рф, лдпр
Россия, США, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, ОБСЕ, Госдума РФ, ЛДПР
Парламент принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Госдума приняла проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
"Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Россией в бюджет ПА ОБСЕ", — говорится в заявлении обеих палат российского парламента.
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Подчеркивается, что в этот период любые действия по изменению правил ассамблеи, предпринятые для нанесения ущерба российской делегации, будут считаться юридически ничтожными.
Москва будет готова вернуться к работе в ПА ОБСЕ, если ее руководство и некоторые из стран-членов пересмотрят свои русофобские и дискриминационные подходы к решению проблем европейской безопасности, подчеркивается в документе.
Сенаторы и депутаты выразили надежду, что "здравомыслящие силы в ассамблее проявят необходимую волю для урегулирования политического и идеологического кризиса" в интересах мира и стабильности на континенте.
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Как указывал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.
Депутаты и сенаторы не раз подвергались визовой дискриминации, когда их необоснованно не пускали в ту или иную страну для участия в сессиях организации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что у России открытая позиция относительно ПА ОБСЕ: она не будет финансировать "этот шабаш".
В середине июня пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип сообщил, что Бухарест не допустит делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля. Такую позицию он объяснил ситуацией на Украине. Представителям Белоруссии также не дадут румынские визы, добавил Филип, заявив, что Минск является сторонником конфликта, который якобы начала Москва.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление о приостановке участия Москвы в ассамблее.
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"Давно назревшее решение, которое мы откладывали в надежде на нормализацию отношений. Пока нет речи о полном выходе из ОБСЕ как организации. Россия оставляет возможность вернуться в случае улучшения политической ситуации. Но вернется ли?" — сказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
Он отметил, что нормальная дискуссия, где принимаются и выслушиваются тезисы всех сторон, невозможна, поэтому для нашей страны пропадает необходимость участвовать в подобном.
"Вопрос — не при каких условиях Россия вернется в ОБСЕ, а то, как будет выглядеть новая архитектура безопасности в Европе. Уже сейчас очевидно, что без Москвы смысла в этой организации нет. Если позиция коллег из Европы станет более взвешенной, а не откровенно враждебной, как сегодня, можно будет говорить о возобновлении полноценного диалога. Но это время еще не пришло. А нам есть с кем и о чем договариваться на планете и без Европы", — добавил депутат.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме рассказали, на каких условиях Россия вернется в ПА ОБСЕ
Вчера, 14:55
 
РоссияСШАУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинОБСЕГосдума РФЛДПР
 
 
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