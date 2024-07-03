https://ria.ru/20240703/oblomki-1957032598.html

В Подмосковье нашли обломки украинского беспилотника

В Подмосковье нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 03.07.2024

В Подмосковье нашли обломки украинского беспилотника

Обломки сбитого силами ПВО украинского ударного беспилотника самолетного типа обнаружены в лесополосе на территории Клинского района Подмосковья, на месте... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:28

2024-07-03T10:28

2024-07-03T18:14

специальная военная операция на украине

происшествия

клинский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обломки сбитого силами ПВО украинского ударного беспилотника самолетного типа обнаружены в лесополосе на территории Клинского района Подмосковья, на месте происшествия пострадавших и разрушений нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили ночью в том числе один БПЛА над территорией Московской области. "Обломки украинского ударного БПЛА самолетного типа найдены в лесополосе в Клинском районе Московской области", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительной информации, на месте падения сбитого дрона пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

клинский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)