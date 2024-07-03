https://ria.ru/20240703/mongoliya-1957049334.html
Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии
Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии - РИА Новости, 03.07.2024
Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии
Отношения России и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:34
2024-07-03T11:34
2024-07-03T11:44
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Отношения России и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад нашей новой встрече. В этом году мы отмечаем знаковую дату – 85 лет победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров. В целом, отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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россия, монголия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, политика
Россия, Монголия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика
Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии
Путин: отношения РФ и Монголии складываются на основе взаимодействия и дружбы