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ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ
ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:26
2024-07-03T13:26
2024-07-03T13:28
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
украина
воздушно-космические силы россии
ми-24
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240703/chasov-yar-1957084160.html
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-24
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ
МО: российские ВКС и артиллерия за сутки поразили оружейный цех и вертолет Ми-24