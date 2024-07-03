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ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 03.07.2024 (обновлено: 13:28 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/mo-1957084643.html
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ
ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:26
2024-07-03T13:28
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
украина
воздушно-космические силы россии
ми-24
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240703/chasov-yar-1957084160.html
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-24
ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ

МО: российские ВКС и артиллерия за сутки поразили оружейный цех и вертолет Ми-24

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах", - говорится в сообщении.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ВС РФ освободили район Новый в Часовом Яре
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМи-24
 
 
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