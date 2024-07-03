https://ria.ru/20240703/mo-1957084643.html

ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ

ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

ВКС и артиллерия России поразили оружейный цех ВСУ

ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:26

2024-07-03T13:26

2024-07-03T13:28

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

украина

воздушно-космические силы россии

ми-24

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили украинский боевой вертолёт Ми-24, а также цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, а также скопления живой силы противника в 125 районах", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240703/chasov-yar-1957084160.html

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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ми-24