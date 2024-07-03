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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 03.07.2024
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
2024-07-03T12:57
2024-07-03T12:57
2024-07-03T12:57
минск
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
видео
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Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.
2024-07-03T12:57
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, вторая мировая война (1939-1945), видео, видео
Минск, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Видео
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
2024-07-03T12:57
true
PT2M05S
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.