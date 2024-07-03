https://ria.ru/20240703/minsk-1957075618.html

Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска

Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 03.07.2024

Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска

С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.

2024-07-03T12:57

2024-07-03T12:57

2024-07-03T12:57

минск

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

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Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения. Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии. 2024-07-03T12:57 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минск, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, вторая мировая война (1939-1945), видео, видео