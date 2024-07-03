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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 03.07.2024
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12:57 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/minsk-1957075618.html
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска - РИА Новости, 03.07.2024
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
2024-07-03T12:57
2024-07-03T12:57
минск
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
видео
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Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.
минск
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения. Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.
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минск, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), в мире, вторая мировая война (1939-1945), видео, видео
Минск, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Вторая мировая война (1939-1945), Видео
Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
2024-07-03T12:57
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Путь к Победе: к 80-летию освобождения Минска

Читать ria.ru в
С 29 июня по 4 июля 1944 года в ходе наступательной операции был освобожден Минск. До этого момента город оставался оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. От геноцида погибло более 400 тысяч человек, уничтожено 80% жилых домов, а также почти все предприятия, учебные и культурные учреждения.
Освобождение Минска стало ключевой фазой масштабной операции "Багратион", целью которой было освобождение Белоруссии.
 
МинскБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)В миреВторая мировая война (1939-1945)Видео
 
 
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