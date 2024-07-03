https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html

Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков (1944)

Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков (1944) - РИА Новости, 03.07.2024

Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков (1944)

Столица Белоруссии город Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками 28 июня 1941 года. Во время оккупации в Минске было... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:44

2024-07-03T01:44

2024-07-03T01:44

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минск

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Столица Белоруссии город Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками 28 июня 1941 года. Во время оккупации в Минске было организовано гетто, в городе и его окрестностях от геноцида погибло свыше 400 тысяч человек, было разрушено до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры. Столица Белоруссии была освобождена в ходе Минской наступательной операции 29 июня – 4 июля 1944 года, проведенной войсками 3-го (командующий – генерал армии Иван Черняховский), 2-го (генерал-полковник Георгий Захаров) и правого крыла 1-го (Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии Иван Баграмян). Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион", целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков. К началу операции "Багратион" линия фронта на белорусском направлении проходила на восток от Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и представляла собой дугу или выступ (так называемый "Белорусский выступ"), обращенный своей вершиной на восток и протянувшийся более чем на 1100 километров. Он глубоко вклинивался в расположение советских войск и имел важное оперативно-стратегическое значение для обеих сторон. Ликвидация этого выступа и освобождение Белоруссии открывало Красной армии кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий "Север" и "Северная Украина". Гитлеровцы сконцентрировали здесь наиболее крупную группировку своих войск – группу армий "Центр" (командующий генерал-фельдмаршал Эрнст Буш, которого 28 июня сменил считавшийся в вермахте наиболее искусным в ведении именно оборонительных сражений генерал-фельдмаршал Вальтер Модель) в составе 3-й танковой армии, 4-й, 9-й и 2-й полевых армий. С севера к группе "Центр" присоединялись войска 16-й армии из группы армии "Север", с юга – соединения 4-й танковой армии из группы армий "Северная Украина". Всего Красной армии противостояли 63 дивизии и три пехотные бригады, в которых насчитывалось 800 тысяч человек, 7,6 тысячи орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий и более 1300 боевых самолетов. В резерве группы армий "Центр" было 11 дивизий, большинство которых были задействованы для борьбы против партизан.Созданную в Белоруссии глубокоэшелонированную систему обороны, которая прикрывала главные стратегические направления (восточно-прусский и варшавско-берлинский), гитлеровцы называли "Фатэрлянд", показывая, что здесь их армия отстаивает рубежи самой Германии.Советское командование приняло все меры для обеспечения успеха операции по освобождению Белоруссии: на протяжении апреля-мая был детально разработан план операции; проведена всесторонняя подготовка к наступлению (советские войска были объединены в четыре фронта, обеспечены в достаточной степени техникой, боеприпасами, горючим, медицинскими средствами, питанием); продумана система взаимодействия подразделений Красной армии с партизанскими соединениями, бригадами и отрядами.К началу операции в составе наступающих войск Красной армии насчитывалось 1,2 миллиона человек, 34 тысячи орудий и минометов, 4070 танков и самоходно-артиллерийских установок, около пяти тысяч боевых самолетов. Советские войска превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам – в 4,4, танкам и самоходно-артиллерийским установкам – в 4,5 и по самолетам – в 3,6 раза.Операция "Багратион" началась 23 июня 1941 года. К исходу 28 июня 1-й Прибалтийский фронт вел боевые действия на подступах к Полоцку и на рубеже Дретунь, восточнее поселка Ушачи, города Лепель; войска 3-го Белорусского фронта подошли к реке Березина, охватывая противника с севера; войска 2-го Белорусского фронта теснили врага с востока; 1-й Белорусский фронт, взломав оборону противника на Березине и охватывая его с юга, вышел на рубеж Свислочь, Осиповичи, западнее города Старые Дороги, восточнее поселка Копаткевичи, далее вверх по реке Припять. Подвижные соединения фронтов, действовавшие в районах Борисова и Осиповичей, находились в 100 километрах от столицы Белоруссии, а главные силы противника, отступавшие в направлении Минска, – в 130-150 километрах от него, не имея возможности оторваться от наступавших с востока войск 2-го Белорусского фронта. В этой обстановке, в соответствии с замыслом Белорусской операции, Ставка Верховного Главнокомандования директивами от 28 июня поставила задачи фронтам на окружение и уничтожение минской группировки противника.Замысел советского командования заключался в том, чтобы в ходе развернувшегося преследования врага стремительными ударами войск левого крыла 3-го Белорусского фронта и части сил правого крыла 1-го Белорусского фронта по сходящимся направлениям на Минск во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом завершить окружение минской группировки противника. Одновременно войска 1-го Прибалтийского, правого крыла 3-го Белорусского и часть сил 1-го Белорусского фронтов должны были продолжить стремительное наступление на запад, уничтожить подходившие резервы противника и создать условия для развития наступления на шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях.29-30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали ее в нескольких местах и продолжали стремительно продвигаться к Минску. Гитлеровское командование делало все, чтобы удержать город. Здесь были сконцентрированы три пехотные и одна танковая дивизии, три полка эсэсовцев, срочно переброшенные из Польши.Бои советских войск за освобождение Минска начались на рассвете 3 июля. Части 3-го Белорусского фронта – 2-й гвардейский танковый корпус с передовыми отрядами, выделенными от стрелковых дивизий 31-й армии, завязали бои на северо-восточных и восточных окраинах Минска и первыми ворвались в город. Преодолев противодействие двух пехотных полков противника, поддержанных танками и штурмовыми орудиями, их подразделения к 7 часам 30 минутам прорвались в центр Минска. Через два часа части 2-го гвардейского танкового корпуса, 31-й и 5-й гвардейских танковых армий в ходе совместных действий полностью освободили столицу Белоруссии от захватчиков.Также успешно действовали войска 1-го Белорусского фронта, которые преследовали противника на минском и барановичском направлениях. 1-й гвардейский танковый корпус в ночь на 3 июля обошел Минск с юга и вышел на юго-восточную окраину города, где соединился с войсками 3-го Белорусского фронта. Тем самым было завершено окружение основных сил противника (всего 105 тысяч человек). В направлении Минска одновременно наступали войска 2-го Белорусского фронта. Они сковывали, дробили и уничтожали соединения противника, не давали им возможности оторваться и быстро отойти на запад. Советская авиация, прочно удерживая господство в воздухе, наносила мощные удары по противнику, дезорганизовывала планомерное отступление его войск, препятствовала подходу резервов. Большую помощь войскам оказали партизаны, которые устраивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали переправы.К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага. В честь этого события в Москве был дан салют 24 залпами из 324 орудий. За умелые и героические действия в Минской операции свыше 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования Минских.В современной Белоруссии 3 июля, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, отмечается как государственный праздник – День независимости.Ликвидация немецкой группировки, окруженной на востоке и юго-востоке от Минска ("Минский котел"), продолжалась до 11 июля. Вырваться из него фашистским войскам так и не удалось, хотя Гитлер обратился по радио к командованию окруженной группировки с приказом, в котором требовал сделать все, чтобы выйти из окружения. В результате противник потерял 70 тысяч человек убитыми, более 30 тысяч человек были взяты в плен, в том числе 12 генералов. В то время как часть войск заканчивали ликвидацию окруженной группировки под Минском, главные силы трех Белорусских фронтов устремились на запад.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва: Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, минск, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), польша, иван черняховский, константин рокоссовский, вторая мировая война (1939-1945)