https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957229672.html

МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции

МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции - РИА Новости, 03.07.2024

МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции

Число уведомлений, поданных работодателями в подразделения по вопросам миграции посредством "Госуслуг", за год увеличилось в три раза, сообщила официальный... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:07

2024-07-03T22:07

2024-07-03T22:07

общество

россия

ирина волк

пособие по безработице

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число уведомлений, поданных работодателями в подразделения по вопросам миграции посредством "Госуслуг", за год увеличилось в три раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В целях усиления контроля за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации МВД России продолжает развивать сервис подачи работодателями уведомлений о трудоустройстве иностранных граждан из личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Общее число уведомлений, поданных работодателями в этом году в подразделения по вопросам миграции МВД России посредством Единого портала, более чем в три раза превысило прошлогодний показатель", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/ekzamen-1957194150.html

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общество, россия, ирина волк, пособие по безработице