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МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции - РИА Новости, 03.07.2024
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22:07 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957229672.html
МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции
МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции - РИА Новости, 03.07.2024
МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции
Число уведомлений, поданных работодателями в подразделения по вопросам миграции посредством "Госуслуг", за год увеличилось в три раза, сообщила официальный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:07
2024-07-03T22:07
общество
россия
ирина волк
пособие по безработице
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число уведомлений, поданных работодателями в подразделения по вопросам миграции посредством "Госуслуг", за год увеличилось в три раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В целях усиления контроля за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации МВД России продолжает развивать сервис подачи работодателями уведомлений о трудоустройстве иностранных граждан из личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Общее число уведомлений, поданных работодателями в этом году в подразделения по вопросам миграции МВД России посредством Единого портала, более чем в три раза превысило прошлогодний показатель", - говорится в сообщении.
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общество, россия, ирина волк, пособие по безработице
Общество, Россия, Ирина Волк, Пособие по безработице
МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции

МВД: число уведомлений работодателей по миграции на "Госуслугах" утроилось

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД
Сотрудница МВД - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число уведомлений, поданных работодателями в подразделения по вопросам миграции посредством "Госуслуг", за год увеличилось в три раза, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В целях усиления контроля за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации МВД России продолжает развивать сервис подачи работодателями уведомлений о трудоустройстве иностранных граждан из личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Общее число уведомлений, поданных работодателями в этом году в подразделения по вопросам миграции МВД России посредством Единого портала, более чем в три раза превысило прошлогодний показатель", - говорится в сообщении.
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