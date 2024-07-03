https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html

СК требует арестовать мигранта, надругавшегося над тремя девочками в Москве

СК требует арестовать мигранта, надругавшегося над тремя девочками в Москве - РИА Новости, 03.07.2024

СК требует арестовать мигранта, надругавшегося над тремя девочками в Москве

Следователи попросили суд арестовать гражданина Узбекистана, обвиняемого в надругательстве над тремя девочками на пляже на юге Москвы, сообщил столичный главк... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:40

2024-07-03T12:40

2024-07-03T13:09

происшествия

узбекистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следователи попросили суд арестовать гражданина Узбекистана, обвиняемого в надругательстве над тремя девочками на пляже на юге Москвы, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. "Следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", — говорится в публикации.По данным следствия, 30 июня в водоеме на территории общественного пляжа "Борисовские пруды" фигурант "совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек 2010-2012 годов рождения". Девочки рассказали об этом родителям, те немедленно обратились в полицию.Вскоре подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

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происшествия, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва