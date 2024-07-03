https://ria.ru/20240703/mech-1957101139.html

Во Франции украли легендарный меч из средневековых поэм

Во Франции украли легендарный меч из средневековых поэм - РИА Новости, 03.07.2024

Во Франции украли легендарный меч из средневековых поэм

Легендарный меч Дюрандаль, принадлежавший персонажу французского средневекового эпоса Роланду и хранившийся в скале французской деревушки Рокамадур, украли,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:20

2024-07-03T14:20

2024-07-03T15:36

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Легендарный меч Дюрандаль, принадлежавший персонажу французского средневекового эпоса Роланду и хранившийся в скале французской деревушки Рокамадур, украли, сообщило издание Figaro.Меч из "Песни о Роланде" был воткнут в скалу деревушки департамента Ло в предгорьях Пиренеев. По словам мэра Рокамадура Доминика Ланфана, это была важнейшая достопримечательность коммуны, отмеченная в каждом путеводителе. В 2011 году его привозили на выставку в музей "Клюни" в Париже."Его размер составляет 80 сантиметров, это небольшой средневековый меч, который был выкован, чтобы оглушать людей или лошадей, а не убивать их. Хоть это и легенда, Рокамадур был связан с ней веками, и меч был частью нашей истории", - отметил он.Как сообщили в прокуратуре, меч был украден 22 июня, проводится расследование.По словам пастора Флорана Милле, настоятеля святилища Марии, расположенного в скале, пропажу обнаружил один из волонтёров.Меч находился на высоте нескольких десятков метров. Чтобы взобраться на скалу, необходимо залезть на крышу капеллы "Нотр-Дам", где находится привлекающая туристов и паломников статуя "Чёрной мадонны".По данным газеты Ouest-France, пока идет расследование, в скале установят копию меча, поскольку начинается туристический сезон. Согласно легенде, прикосновение к мечу гарантировало замужество и зачатие для женщин.Меч Роланда сравним по популярности с легендарным "Экскалибуром" короля Артура или мечом "Жуайез" Карла Великого, хранящемся в Лувре."Песнь о Роланде" - одна из самых знаменитых французских средневековых героических поэм, повествующая о битве Карла Великого с войском басков после его похода на Испанию в 778 году. Роланд, племянник Карла и его лучший воин, мужественно погибает в этом бою.

https://ria.ru/20230928/derevo-1899231201.html

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950678350.html

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