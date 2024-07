https://ria.ru/20240703/mashiny-1957236056.html

Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих

Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих - РИА Новости, 03.07.2024

Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T23:44

2024-07-03T23:44

2024-07-03T23:45

экономика

авто

россия

калужская область

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589093506_0:68:1100:687_1920x0_80_0_0_c99d7831ce67a80f47c94137cc4460aa.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь", говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также моделями "Газель" и "Соболь", - отмечается в сообщении. "С учетом расширения перечня, Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", - добавили в министерстве. Среди отечественных брендов в перечне сейчас числятся: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Trave, Largusl); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Ханте"р, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant), ГАЗ ("ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь", "Соболь NN"). В списке также есть иностранные марки российской сборки: Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области). В Минпромторге напомнили, что поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.

https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953441887.html

https://ria.ru/20231021/avtomobili-1904297457.html

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, калужская область, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta