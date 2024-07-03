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Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих - РИА Новости, 03.07.2024
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23:44 03.07.2024 (обновлено: 23:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/mashiny-1957236056.html
Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих
Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих - РИА Новости, 03.07.2024
Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих
Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T23:44
2024-07-03T23:45
экономика
авто
россия
калужская область
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь", говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также моделями "Газель" и "Соболь", - отмечается в сообщении. "С учетом расширения перечня, Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", - добавили в министерстве. Среди отечественных брендов в перечне сейчас числятся: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Trave, Largusl); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Ханте"р, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant), ГАЗ ("ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь", "Соболь NN"). В списке также есть иностранные марки российской сборки: Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области). В Минпромторге напомнили, что поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.
https://ria.ru/20240617/avtovaz-1953441887.html
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экономика, авто, россия, калужская область, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Lada Vesta
Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих

Минпромторг добавил Lada Largus и XCite X-Cross 7 в список авто для госслужащих

© Фото : АвтовазОбновленная Lada Largus
Обновленная Lada Largus - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Автоваз
Обновленная Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь", говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также моделями "Газель" и "Соболь", - отмечается в сообщении.
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"С учетом расширения перечня, Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", - добавили в министерстве.
Среди отечественных брендов в перечне сейчас числятся: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Trave, Largusl); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Ханте"р, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant), ГАЗ ("ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь", "Соболь NN").
В списке также есть иностранные марки российской сборки: Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области).
В Минпромторге напомнили, что поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.
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