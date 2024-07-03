Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих
Минпромторг добавил Lada Largus и XCite X-Cross 7 в список авто для госслужащих
Обновленная Lada Largus. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях: в него вошли модели Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также "Газель" и "Соболь", говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также моделями "Газель" и "Соболь", - отмечается в сообщении.
"С учетом расширения перечня, Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 14 брендов (более 40 моделей)", - добавили в министерстве.
Среди отечественных брендов в перечне сейчас числятся: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Trave, Largusl); "Москвич", (модели 3, 3е, 6); УАЗ (модели "Патриот", "Пикап", "Профи", "Ханте"р, СГР); "Соллерс" (модель ST6); Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet); "Амберавто" (модель А5); Aurus (модели Senat, Komendant), ГАЗ ("ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь", "Соболь NN").
В списке также есть иностранные марки российской сборки: Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6); Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7); BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7); SWM (модели G05 Pro и G01) и Citroen, (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области).
В Минпромторге напомнили, что поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом РФ Владимиром Путиным. При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.
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