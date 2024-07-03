https://ria.ru/20240703/mali-1957153098.html

"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности

"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности - РИА Новости, 03.07.2024

"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности

"Росатом" обсуждает строительство в Мали атомной электростанции малой мощности, подписан меморандум о развитии инфраструктуры мирного атома в этой стране,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:20

2024-07-03T16:20

2024-07-03T16:20

мали

ассими гойта

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Росатом" обсуждает строительство в Мали атомной электростанции малой мощности, подписан меморандум о развитии инфраструктуры мирного атома в этой стране, сообщила российская госкорпорация. Делегация "Росатома" во главе с заместителем генерального директора госкорпорации по международной деятельности Николаем Спасским посетила Мали. Состоялась встреча с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. "Николай Спасский подробно информировал президента о ходе проработки основных проектов сотрудничества, осуществляемых в республике по линии госкорпорации "Росатом"... Также проведены обстоятельные переговоры с министерской делегацией Республики Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану. В частности, предметно обсудили проекты в области солнечной генерации и геологоразведки. Особое внимание было уделено перспективе запуска стратегического проекта по сооружению в Мали АЭС российского дизайна малой мощности", - говорится в сообщении. По итогам переговоров были подписаны три меморандума: о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры и по вопросам формирования позитивного общественного мнения, а также о сотрудничестве в области подготовки кадров.

https://ria.ru/20240627/mali-1955744386.html

https://ria.ru/20240524/smi-1948258811.html

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мали, ассими гойта, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире