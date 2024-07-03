https://ria.ru/20240703/mali-1957153098.html
"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности
"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности - РИА Новости, 03.07.2024
"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности
"Росатом" обсуждает строительство в Мали атомной электростанции малой мощности, подписан меморандум о развитии инфраструктуры мирного атома в этой стране,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:20
2024-07-03T16:20
2024-07-03T16:20
мали
ассими гойта
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Росатом" обсуждает строительство в Мали атомной электростанции малой мощности, подписан меморандум о развитии инфраструктуры мирного атома в этой стране, сообщила российская госкорпорация. Делегация "Росатома" во главе с заместителем генерального директора госкорпорации по международной деятельности Николаем Спасским посетила Мали. Состоялась встреча с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. "Николай Спасский подробно информировал президента о ходе проработки основных проектов сотрудничества, осуществляемых в республике по линии госкорпорации "Росатом"... Также проведены обстоятельные переговоры с министерской делегацией Республики Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану. В частности, предметно обсудили проекты в области солнечной генерации и геологоразведки. Особое внимание было уделено перспективе запуска стратегического проекта по сооружению в Мали АЭС российского дизайна малой мощности", - говорится в сообщении. По итогам переговоров были подписаны три меморандума: о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры и по вопросам формирования позитивного общественного мнения, а также о сотрудничестве в области подготовки кадров.
https://ria.ru/20240627/mali-1955744386.html
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мали, ассими гойта, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Мали, Ассими Гойта, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
"Росатом" обсуждает с Мали строительство в стране АЭС малой мощности
"Росатом" обсуждает с Мали развитие мирного атома и постройку АЭС малой мощности