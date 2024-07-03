https://ria.ru/20240703/lukashenko-1957026554.html

Белорусские военные могут предотвратить любую провокацию, заявил Лукашенко

Белорусские военные могут предотвратить любую провокацию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2024

Белорусские военные могут предотвратить любую провокацию, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:03

2024-07-03T10:03

2024-07-03T10:03

белоруссия

минск

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе. "Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - заявил Лукашенко, выступая во время военного парада в Минске, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это её люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряжённой обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну. Однако Лукашенко подчеркнул, что военные способны справиться с угрозами.

https://ria.ru/20240326/provokatsiya-1935847580.html

белоруссия

минск

украина

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белоруссия, минск, украина, александр лукашенко