https://ria.ru/20240703/lukashenko-1957021753.html
Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства
Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства - РИА Новости, 03.07.2024
Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что уровень обороноспособности белорусско-российского союза как никогда высок, это показала и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:30
2024-07-03T09:30
2024-07-03T09:49
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что уровень обороноспособности белорусско-российского союза как никогда высок, это показала и тренировка нестратегических ядерных сил."Проверка совместной региональной группировки войск Беларуси и России, первая для нашей страны тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности нашего союза как никогда высок", - заявил Лукашенко, выступая во время военного парада в Минске, посвященного 80 - летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.По его словам, высокая обороноспособность - это гарантия того, что голос Белоруссии и её партнёров, который звучит в защиту многополярного и справедливого мира, будет услышан."Наш парад - это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и Российской Федерации, взаимодействия с государствами-членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с КНР. Знак нашей готовности и сегодня стать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что все эти страны объединяет великая Победа над общим врагом - странами гитлеровского альянса. "Она учит нас защищать мир любыми средствами сдерживания", - сказал президент.
https://ria.ru/20240703/minsk-1956607700.html
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белоруссия, александр лукашенко, минск, россия, одкб
Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Россия, ОДКБ
Лукашенко оценил уровень обороноспособности Союзного государства
Лукашенко: уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок