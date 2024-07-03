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Самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом - РИА Новости, 03.07.2024
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17:19 03.07.2024 (обновлено: 17:26 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/lenivets-1957178734.html
Самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом
Самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом - РИА Новости, 03.07.2024
Самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом
Самка ленивца Бёрди, которую в Калининградском зоопарке считали девочкой, оказалась самцом, это выяснилось после очередной драки его с другим ленивцем Сбышеком, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:19
2024-07-03T17:26
калининградский зоопарк
общество
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Самка ленивца Бёрди, которую в Калининградском зоопарке считали девочкой, оказалась самцом, это выяснилось после очередной драки его с другим ленивцем Сбышеком, сообщает пресс-служба зоопарка. "Бёрди преподнёс(ла) подарок всему зоопарку. Дело в том, что у ленивцев категорически отсутствует половой диморфизм. Разобрать, кто тут М, а кто — Ж, внешне невозможно никак. Поэтому, разняв очередную свару самца Сбышека и самки Бёрди, киперы заподозрили неладное и обратились к медицинской науке", - говорится в сообщении. В зоопарке отметили, что наука не подвела. УЗИ, а затем и генетический тест, сделанный в столичной лаборатории, расставили все точки над i: оба ленивца - самцы. "Детишек нам ждать не приходится... Так что теперь мы озадачены поиском барышни (с результатами УЗИ). Зато парни, наконец, расслабились", - добавили в пресс-службе.
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калининградский зоопарк, общество
Калининградский зоопарк, Общество
Самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом

Самка ленивца в Калининградском зоопарке удивила сотрудников, оказавшись самцом

© Калининградский зоопарк/TelegramДвупалый ленивец Бёрди в Калининградском зоопарке
Двупалый ленивец Бёрди в Калининградском зоопарке
© Калининградский зоопарк/Telegram
Двупалый ленивец Бёрди в Калининградском зоопарке
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 июл — РИА Новости. Самка ленивца Бёрди, которую в Калининградском зоопарке считали девочкой, оказалась самцом, это выяснилось после очередной драки его с другим ленивцем Сбышеком, сообщает пресс-служба зоопарка.
"Бёрди преподнёс(ла) подарок всему зоопарку. Дело в том, что у ленивцев категорически отсутствует половой диморфизм. Разобрать, кто тут М, а кто — Ж, внешне невозможно никак. Поэтому, разняв очередную свару самца Сбышека и самки Бёрди, киперы заподозрили неладное и обратились к медицинской науке", - говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что наука не подвела. УЗИ, а затем и генетический тест, сделанный в столичной лаборатории, расставили все точки над i: оба ленивца - самцы.
"Детишек нам ждать не приходится... Так что теперь мы озадачены поиском барышни (с результатами УЗИ). Зато парни, наконец, расслабились", - добавили в пресс-службе.
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Калининградский зоопаркОбщество
 
 
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