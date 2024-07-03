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Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.07.2024
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Туризм
 
17:35 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
Туристам для проезда по Крымскому мосту оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг, в пятницу на автоподходах перед досмотровыми пунктами очередь начинает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:35
2024-07-03T17:35
туризм
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туризм
республика крым
азовское море
черное море
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Туристам для проезда по Крымскому мосту оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг, в пятницу на автоподходах перед досмотровыми пунктами очередь начинает формироваться после 12.00 мск, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В пятницу очередь начинает формироваться после 12.00. В субботу, воскресенье и понедельник на автоподходах к Крымскому мосту растет трафик", - говорится в опубликованной памятке. В инфоцентре отметили, что для проезда по мосту без очередей оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг. В выходные и понедельник максимальное время ожидание на автоподходах в сторону Крыма может достигать 3 часов. При этом в ночное время очередей на ручные досмотры, при отсутствии временных закрытий по тревогам, не бывает вообще. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также пикапов. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики в помощь управляющему Крымским мостом Минтрансу РФ посодействовали с увеличением количества постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240701/turisty-1956557561.html
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новости - туризм, туризм, республика крым, азовское море, черное море, крымский мост
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Республика Крым, Азовское море, Черное море, Крымский мост
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту

Инфоцентр опубликовал для туристов памятку проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Туристам для проезда по Крымскому мосту оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг, в пятницу на автоподходах перед досмотровыми пунктами очередь начинает формироваться после 12.00 мск, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"В пятницу очередь начинает формироваться после 12.00. В субботу, воскресенье и понедельник на автоподходах к Крымскому мосту растет трафик", - говорится в опубликованной памятке.
В инфоцентре отметили, что для проезда по мосту без очередей оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг. В выходные и понедельник максимальное время ожидание на автоподходах в сторону Крыма может достигать 3 часов. При этом в ночное время очередей на ручные досмотры, при отсутствии временных закрытий по тревогам, не бывает вообще.
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Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики в помощь управляющему Крымским мостом Минтрансу РФ посодействовали с увеличением количества постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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