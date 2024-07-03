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Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
Украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:47
2024-07-03T12:47
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду. "При этом западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, прилагают максимум усилий для искажения исторической правды", - отметил он. Министр обороны РФ добавил, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. "Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом. Сегодняшний военный парад в Минске - тому подтверждение", - подчеркнул Белоусов.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html
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в мире, россия, украина, андрей белоусов, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Андрей Белоусов, СНГ
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Белоусов: Запад сознательно и целенаправленно затягивает украинский кризис

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду.
«
"При этом западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, прилагают максимум усилий для искажения исторической правды", - отметил он.
Министр обороны РФ добавил, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.
"Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом. Сегодняшний военный парад в Минске - тому подтверждение", - подчеркнул Белоусов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАндрей БелоусовСНГ
 
 
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