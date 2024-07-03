https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html

Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024

Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:47

2024-07-03T12:47

2024-07-03T12:47

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сказал Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду. "При этом западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма в самых острых его проявлениях, прилагают максимум усилий для искажения исторической правды", - отметил он. Министр обороны РФ добавил, что в России дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории. "Совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом. Сегодняшний военный парад в Минске - тому подтверждение", - подчеркнул Белоусов.

https://ria.ru/20240702/konflikt-1956947966.html

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в мире, россия, украина, андрей белоусов, снг