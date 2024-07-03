https://ria.ru/20240703/kosmos-1957136892.html
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса - РИА Новости, 03.07.2024
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:40
2024-07-03T15:40
2024-07-03T17:06
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172034_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_05e2c36319a494a60f038ab4064d7061.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 миллиардов в год, сегодня тратим меньше - 7-8. Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию", - сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.
https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e7bcb311c9df01763dde12ffd3a66ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса
Борисов: Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса