https://ria.ru/20240703/kosmos-1957136892.html

Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса

Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса - РИА Новости, 03.07.2024

Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса

Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:40

2024-07-03T15:40

2024-07-03T17:06

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 миллиардов в год, сегодня тратим меньше - 7-8. Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию", - сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.

https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф