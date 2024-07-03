Рейтинг@Mail.ru
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 03.07.2024 (обновлено: 17:06 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/kosmos-1957136892.html
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса - РИА Новости, 03.07.2024
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:40
2024-07-03T17:06
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172034_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_05e2c36319a494a60f038ab4064d7061.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 миллиардов в год, сегодня тратим меньше - 7-8. Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию", - сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.
https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957172034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e7bcb311c9df01763dde12ffd3a66ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса

Борисов: Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия резко сократила финансирование исследований дальнего космоса в условиях спецоперации, на это тратится сейчас 7-8 миллиардов рублей в год, но это временный период, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Что касается исследования дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем остановили эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на этом направлении. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 миллиардов в год, сегодня тратим меньше - 7-8. Конечно, это временный период, и нам хотелось бы наверстать ситуацию", - сказал Борисов в Госдуме на правительственном часе.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Борисов назвал основного виновника переносов пусков ракет
19 февраля, 11:02
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала