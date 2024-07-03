https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html

В Венесуэле поприветствовали корабли российского Северного флота

В Венесуэле поприветствовали корабли российского Северного флота - РИА Новости, 03.07.2024

В Венесуэле поприветствовали корабли российского Северного флота

Группа российских кораблей прибыла в Венесуэлу с миссией мира, обе страны защищают сейчас автономию народов и многополярный мир, заявил РИА Новости мэр... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:59

2024-07-03T03:59

2024-07-03T04:50

венесуэла

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гавана

николас мадуро

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КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Группа российских кораблей прибыла в Венесуэлу с миссией мира, обе страны защищают сейчас автономию народов и многополярный мир, заявил РИА Новости мэр муниципалитета Варгас в штате Ла-Гуайра Хосе Мануэль Суарес. Во вторник корабельная ударная группа российского Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Столица штата город Ла-Гуайра, в которой находится порт прибытия российских кораблей, входит в муниципалитет Варгас. "Визит этого российского фрегата и всего его личного состава несет в себе послание мира, согласия и защиты, потому что мы — народы, защищающие нашу любимую Родину, и оно для всего мира", — сказал Суарес. Он отметил, что Россия и Венесуэла защищают "с геополитической точки зрения" многополярный мир. "Мы (Россия и Венесуэла — Прим. ред.) защищаем автономию народов, и более того, защищаем с геополитической точки зрения многополярный мир. Эту концепцию разделяют наши русские братья, наш народ во главе с президентом Николасом Мадуро, к ней присоединяется и (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин", — добавил мэр портового города. Как сообщило в своем Telegram-канале посольство России в Венесуэле, корабли встречали представители высшего командования ВМС Венесуэлы и посол России Сергей Мелик-Багдасаров, а также секретарь правительства штата Ла-Гуайра Алан Даниэль Мата. В пресс-службе Северного флота рассказали, что, во время стоянки экипажи российских кораблей смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.Уточняется, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабельная группа во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" продолжит выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана, в их числе: демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.Корабельная группа СФ находится в дальнем походе, в рамках которого 12-17 июня посещала с официальным визитом порт Гаваны. Тогда российские моряки провели встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором столицы страны, а также посетили исторические и культурные места.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240210/venesuela-1926528927.html

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Очередь из сотен кубинцев к российскому фрегату "Адмирал Горшков" в Гаване Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота. В течение четырех часов кубинцы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками на его борту, которые рассказали об этом современном корабле, оснащенном гиперзвуковыми ракетами "Циркон". 2024-07-03T03:59 true PT0M40S

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венесуэла, россия, гавана, николас мадуро, в мире