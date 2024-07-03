https://ria.ru/20240703/knyaginya-1954603708.html

День святой княгини Ольги в 2024

День святой княгини Ольги в 2024 году: какого числа, история и традиции

День святой княгини Ольги в 2024

Православные верующие отмечают 24 июля День памяти святой княгини Ольги. Она стала первой русской правительницей, принявшей православие. О том, какой след... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:37

2024-07-03T13:37

2024-07-03T13:37

религия

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россия

псков

иван грозный

религия

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Православные верующие отмечают 24 июля День памяти святой княгини Ольги. Она стала первой русской правительницей, принявшей православие. О том, какой след оставила равноапостольная в отечественной истории, на какой день выпадает праздник в 2024 году – в материале РИА Новости.День святой ОльгиСвятая равноапостольная княгиня Ольга — одна из наиболее ярких личностей в истории России. Мудрая правительница и проповедница христианства, она была женой киевского князя Игоря. Смерть супруга от руки племени древлян заставила Ольгу встать на путь мести.Но в памяти потомков Ольга осталась прежде всего как первая правительница, принявшая православное крещение. Произошло это за тридцать лет до того, как ее внук – князь Владимир – крестил Русь.Дата праздникаИз года в год дата праздника не меняется. Поэтому в 2024 году, как и прежде, День святой Ольги в будут праздновать 24 июля. В этом году торжество приходится на среду.ИсторияГлавным историческим деяние равноапостольной Ольги считается ее крещение. Произошло это в 955 году в Константинополе, куда княгиня отправилась в посольство со своими приближенными.В житие святой и "Повести временных лет" можно прочесть легенду о том, как Ольга перехитрила византийского императора, пожелавшего взять ее в жены. Сначала она отвергла предложение – ведь христианам не подобает свататься за язычников. Но, крестившись от самого правителя и Константинопольского патриарха, снова отказалась. Поскольку теперь император был ее крестным отцом.Крещение Ольги имело важное значение: после этого события положение Руси на политической арене укрепилось, улучшились взаимоотношения с Византией — мощнейшей державой той эпохи.Происхождение ОльгиО происхождении будущей княгини до сих пор идут споры. Согласно древнейшей русской летописи, "Повести временных лет", Ольга была родом из Пскова. В других документах говорится, что она была дочерью Олега Вещего, и тот выдал ее за князя Игоря. Ряд исследователей и вовсе полагает, что родина святой – болгарские земли.О встрече Ольги с будущим супругом существует красивая легенда. Молодой князь охотился в "области Псковской". И, "желая перебраться через реку Великую", увидел человека, плывущего в лодке. Подозвал его к берегу и увидел, что то была девушка удивительной красоты. Князь возжелал ее, но та устыдила его.Так они и расстались. Но Игорь с того дня хранил в памяти образ милой незнакомки. А когда подошла пора выбора невесты, в Киев приехали первые красавицы Руси. Но ни одна не пришлась князю по сердцу. Тогда он и вспомнил "дивную в девицах" Ольгу и послал за ней. Так псковитянка стала женой киевского князя.Месть древлянамУ четы родился сын Святослав. Когда ему исполнилось три года, отец отправился в тот самый злополучный поход за данью. Древляне убили Игоря и прислали Ольге его тело. А заодно, словно в насмешку, древлянские послы предложили овдовевшей княгине выйти замуж за их правителя Мала.Ольга отказалась, а посланников велела заживо зарыть в землю вместе с ладьей, на которой те прибыли. Но ее месть на этом не закончилась. Святая попросила прислать ей новых послов. Их, по ее приказу, уморили дымом в бане.Наконец, во главе войска Ольга пошла к древлянской столице – городу Искоростень – и спалила ее дотла. Для этого изловили диких птиц и к лапам их привязали горящую паклю.Управление государствомПобежденных древлян Ольга обложила данью. А сама вернулась в Киев, где стала править до тех пор, пока не подрастет сын. В действительности, правила она и после – Святослав обладал крутым нравом и сидению в тереме предпочитал военные походы. В них и он провел большую часть своей жизни, а заботы о народе возложил на мать. На этом поприще Ольга весьма преуспела.Она упорядочила сбор податей и учредила для этого "погосты" – своего рода центры торговли. Занималась святая и благоустройством подконтрольных Киеву земель: поделила их на административные единицы и в каждой поставила наместника. Много заботилась и об обороне владений: впервые провела границы Киевской Руси и укрепила города-форпосты. Именно при Ольге в Киеве появились первые каменные здания – городской княжеский дворец и загородный терем. Налаживала Ольга и связи с соседями, для чего приглашала на Русь иноземных купцов.КрещениеХристианство правительница приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Крестили ее под именем Елены сам император Константин VII Багрянородный и патриарх Феофилакт.Вернувшись на Русь, Ольга упразднила человеческие жертвоприношения и запретила кровные браки. Она всячески попыталась приобщить к новой вере своего сына Святослава. Но тот, категорически отказывался.Языческая Русь была не готова к новой религии. Тогда Ольга решила пойти другим путем – стала строить христианские храмы. Именно ей Киев обязан своей главной достопримечательностью — Софийским собором. Правда изначальная церковь была деревянной и сгорела в 1017 году. Правнук Ольги Ярослав Мудрый заложил на том же месте каменный храм, который стоит по сей день.Согласно агиографии, княгиня Ольга предрекала, что христианство восторжествует на Руси. Сбылось предсказание уже при ее внуке Владимире Святославиче в 988 году.На склоне лет правительница упросила воинственного сына не отлучаться далеко: "Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?". И сказала: "Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь". "Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте", – говорится в Повести временных лет.Датой кончины княгини считается 969 год. хоронили ее по христианскому обряду.Традиции и обрядыВ день памяти святой в церквях проходят праздничные службы. Прихожане часто молятся об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.Тем, кто носит имя святой, рекомендуется посетить торжественное богослужение. Поклониться иконе равноапостольной. Впрочем, если такой возможности нет, можно ограничиться домашней молитвой перед образом.В старину в день святой Ольги обычно начинали полевые работы, а также собирали и заготавливали сено на зиму.Почитание святой ОльгиПочитать княгиню начали практически сразу после ее смерти. При князе Ярополке Окаянном Ольгу уже чтили как святую. А в правление Владимира Святославича ее останки перенесли в Десятинную церковь Киева.При Иване Грозном в 1547 году правительницу причислили к лику святых. Ее нарекли равноапостольной – за особое усердие в проповеди Евангелия и обращение народов в христианскую веру. За всю мировую историю такой чести удостоились всего семь женщин. Среди них Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена (мать византийского императора Константина) и просветительница Грузии Нина.Образ святой Ольги в культуре и искусствеРавноапостольной Ольге посвящено множество произведений иконописи, архитектуры, литературы и – с недавних пор – кинематографа.Особо почитают верующие псковский образ святой. В этом городе – предполагаемом месте рождения Ольги – ее особенно любят. Здесь есть Ольгинская набережная и одноименный мост, два памятника княгине, а также часовня в честь княгини.Монументы Ольге установлены в Киеве, Владимире, Москве и в городе Коростене. Ее фигура присутствует среди прочих выдающихся личностей на памятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. В соборе Святого Петра в Ватикане, справа от алтаря с северной стороны можно увидеть портретное изображение правительницы. А еще ее именем назван залив в Японском море.В художественной литературе образ святой использовал в одной из своих "Дум" Кондратий Рылеев — "Ольга при могиле Игоря". Из современных произведений наиболее известны романы Бориса Васильева "Ольга, королева русов", Светланы Кайдаш-Лакшиной "Княгиня Ольга", трилогия Симона Вилара "Светорад"" и его же тетралогия "Ведьма".В 1983 году режиссер Юрий Ильенко снял художественный фильм "Легенда о княгине Ольге", главную роль в котором исполнила Людмила Ефименко. Среди документально-игровых фильмов – "Крещение Руси" и "Рюриковичи. История первой династии" режиссера Максима Беспалого.Молитвы святой княгине ОльгеПо существующей церковной традиции накануне дня памяти того или иного святого и в день его почитания принято посещать богослужения, во время которых читаются стихиры, тропари, кондаки и величания в честь угодников божьих. Такие гимны написаны и святой равноапостольной Ольге.ПриметыВ старину существовало множество примет, связанных с днем святой Ольги. Например, если с деревьев вдруг начали падать желтые листья, значит осень наступит рано. Всплывающие на поверхность водоемов пиявки – явный признак, что скоро поднимется сильный ветер. А большое количество пчел на лугу – к солнечному дню.В праздник никого не удручало и обилие комаров, поскольку это означало, что в лесу будет много ягод. А жара в день святой Ольги сулила хороший урожай зерновых.

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Никита Бизин

киев, россия, псков, иван грозный, религия