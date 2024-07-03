https://ria.ru/20240703/kherson-1957062195.html

Киев накапливает силы в Херсоне, сообщило подполье

Киев накапливает силы в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024

Киев накапливает силы в Херсоне, сообщило подполье

Киев накапливает военные силы в Херсоне, военные выселяют людей из домов на побережье Днепра, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:19

2024-07-03T12:19

2024-07-03T12:32

специальная военная операция на украине

николаевская область

херсон

сергей лебедев

вооруженные силы украины

херсонская область

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Киев накапливает военные силы в Херсоне, военные выселяют людей из домов на побережье Днепра, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным подполья с 2022 года в населенный пункт Коблев, на стыке Николаевской и Одесской областей, свозят всех мобилизованных, после чего распределяют по подразделениям. "По направлению к Херсонской области передвигают большие скопления техники и личного состава. В середине июня практически всех мобилизованных вывезли из Коблево. Частично отправили на харьковское и донецкое направление, примерно треть отправили под Житомир, остальных на херсонское направление в пгт Казанка и Новый Буг. И сразу начали заполнять базы отдыха свежепойманными украинцами. Есть приказ: "К 10-му июля собрать три полные бригады", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что в сторону Херсонской области постоянно фиксируется движение колон с техникой и личным составом. "Несколько раз в неделю в сторону Галициново (южная часть Николаевской области - ред.) вывозят автобусы с военными и технику на тралах. Она не скапливается в самом Галициново, все это передвигают в направлении села Станислав, населенных пунктов: Александровка, Кизомыс, Широкая Балка (находящихся на правом берегу Днепра напротив поселка Виноградное - ред.)", - рассказал Лебедев. По данным подполья по Херсонскому шоссе мелкими группами постоянно двигаются военные в поселок Белозерка, находящийся на востоке Николаевской области, и в сторону Херсона в населенные пункты Тягинка, Токаревка и Никольское, находящиеся на правом берегу Днепра, от Антоновского моста до Новой Каховки. "Жители прибрежной зоны с правой стороны Днепра уже откровенно жалуются на засилье военных. В Токаревке, Великой Александровке и Антоновке недавно были конфликты, связанные с тем, что ВСУ нагло и без разрешения, путем взлома, проникают в частные домовладения и заселяются в дома, пользуясь вещами отсутствующих владельцев", - добавил подпольщик. Лебедев процитировал сообщения жителей Снигиревки Николаевской области: "со Снигиревки сейчас сделали военный городок". "В сёлах солдат больше, чем местного населения. Местных зашугали, загнали под плинтус. Притом, что там осталось 90% кастрюль (так называют про украинских активистов - ред.), людей наших уничтожают морально и физически. Линия Снигиревка - Ново-Петровка - Куйбышева (Калиновка), Бурхановка, Першотравневое (Первомайское) и линия Баратовка - Садовое - Горохова - Светлый путь – Трудолюбовка, забитые бандеровцами и техникой, фермы, ангары, гаражи, школы, сады, потому что они практически закрыты, дети не ходят, военных постоянно подвозят. Это подбрюшье Херсона", - написал житель Снигиревки. По данным Лебедева в Вознесенском районе Николаевской области начали развертывание передвижного госпиталя на несколько сотен коек. Такие же госпитали развертывают в Великой Александровке Херсонской области, и в Казанке и Новом Буге Николаевской области. "Часто замечают машины "разминирование", которые двигаются на восток по Баштанскому и Херсонскому шоссе. А в направлении на Херсон уже несколько раз встречались машины с значками и надписью "РХБЗ" (Войска радиационной, химической и биологической защиты - ред.). Было замечено перемещение системы ПВО со стороны села Благодатного в сторону Херсона", - сообщил координатор николаевского подполья.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html

николаевская область

херсон

херсонская область

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николаевская область, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсонская область