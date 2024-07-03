Киев накапливает силы в Херсоне, сообщило подполье
Подполье: Киев накапливает силы в Херсоне, военные выселяют людей из домов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Киев накапливает военные силы в Херсоне, военные выселяют людей из домов на побережье Днепра, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным подполья с 2022 года в населенный пункт Коблев, на стыке Николаевской и Одесской областей, свозят всех мобилизованных, после чего распределяют по подразделениям.
"По направлению к Херсонской области передвигают большие скопления техники и личного состава. В середине июня практически всех мобилизованных вывезли из Коблево. Частично отправили на харьковское и донецкое направление, примерно треть отправили под Житомир, остальных на херсонское направление в пгт Казанка и Новый Буг. И сразу начали заполнять базы отдыха свежепойманными украинцами. Есть приказ: "К 10-му июля собрать три полные бригады", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что в сторону Херсонской области постоянно фиксируется движение колон с техникой и личным составом. "Несколько раз в неделю в сторону Галициново (южная часть Николаевской области - ред.) вывозят автобусы с военными и технику на тралах. Она не скапливается в самом Галициново, все это передвигают в направлении села Станислав, населенных пунктов: Александровка, Кизомыс, Широкая Балка (находящихся на правом берегу Днепра напротив поселка Виноградное - ред.)", - рассказал Лебедев.
По данным подполья по Херсонскому шоссе мелкими группами постоянно двигаются военные в поселок Белозерка, находящийся на востоке Николаевской области, и в сторону Херсона в населенные пункты Тягинка, Токаревка и Никольское, находящиеся на правом берегу Днепра, от Антоновского моста до Новой Каховки.
"Жители прибрежной зоны с правой стороны Днепра уже откровенно жалуются на засилье военных. В Токаревке, Великой Александровке и Антоновке недавно были конфликты, связанные с тем, что ВСУ нагло и без разрешения, путем взлома, проникают в частные домовладения и заселяются в дома, пользуясь вещами отсутствующих владельцев", - добавил подпольщик.
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Лебедев процитировал сообщения жителей Снигиревки Николаевской области: "со Снигиревки сейчас сделали военный городок".
"В сёлах солдат больше, чем местного населения. Местных зашугали, загнали под плинтус. Притом, что там осталось 90% кастрюль (так называют про украинских активистов - ред.), людей наших уничтожают морально и физически. Линия Снигиревка - Ново-Петровка - Куйбышева (Калиновка), Бурхановка, Першотравневое (Первомайское) и линия Баратовка - Садовое - Горохова - Светлый путь – Трудолюбовка, забитые бандеровцами и техникой, фермы, ангары, гаражи, школы, сады, потому что они практически закрыты, дети не ходят, военных постоянно подвозят. Это подбрюшье Херсона", - написал житель Снигиревки.
По данным Лебедева в Вознесенском районе Николаевской области начали развертывание передвижного госпиталя на несколько сотен коек. Такие же госпитали развертывают в Великой Александровке Херсонской области, и в Казанке и Новом Буге Николаевской области.
"Часто замечают машины "разминирование", которые двигаются на восток по Баштанскому и Херсонскому шоссе. А в направлении на Херсон уже несколько раз встречались машины с значками и надписью "РХБЗ" (Войска радиационной, химической и биологической защиты - ред.). Было замечено перемещение системы ПВО со стороны села Благодатного в сторону Херсона", - сообщил координатор николаевского подполья.