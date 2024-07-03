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Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу - РИА Новости, 03.07.2024
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07:03 03.07.2024 (обновлено: 08:07 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/kherson-1957008874.html
Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу
Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу - РИА Новости, 03.07.2024
Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу
Зерно и технические культуры, выращенные в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию, сообщил РИА Новости губернатор Владимир... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:03
2024-07-03T08:07
экономика
херсонская область
россия
китай
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Зерно и технические культуры, выращенные в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Экспортеры, закупающие зерно и технические культуры у производителей Херсонской области, в основном отправляют продукцию в Китай, Турцию и Индию", - сказал Сальдо. По его словам, уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня. "На данный момент убрано около 10% от общей площади посевов. Намолочено больше 150 тысяч тонн. Ожидаемый валовой сбор в этом году около 1,2 миллиона тонн", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240703/pshenitsa-1957007621.html
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экономика, херсонская область , россия, китай, владимир сальдо
Экономика, Херсонская область , Россия, Китай, Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу

Сальдо: зерно из Херсонской области экспортируется в Китай, Турцию и Индию

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Зерно и технические культуры, выращенные в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Экспортеры, закупающие зерно и технические культуры у производителей Херсонской области, в основном отправляют продукцию в Китай, Турцию и Индию", - сказал Сальдо.
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По его словам, уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня.
"На данный момент убрано около 10% от общей площади посевов. Намолочено больше 150 тысяч тонн. Ожидаемый валовой сбор в этом году около 1,2 миллиона тонн", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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ЭкономикаХерсонская областьРоссияКитайВладимир Сальдо
 
 
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