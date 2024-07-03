https://ria.ru/20240703/kherson-1957008874.html

Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу

Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу - РИА Новости, 03.07.2024

Сальдо рассказал о поставках херсонской продукции за границу

Зерно и технические культуры, выращенные в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию, сообщил РИА Новости губернатор Владимир... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:03

2024-07-03T07:03

2024-07-03T08:07

экономика

херсонская область

россия

китай

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_0:58:3076:1789_1920x0_80_0_0_a207e8f075886d115fbfca13961d5b94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Зерно и технические культуры, выращенные в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Турцию и Индию, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Экспортеры, закупающие зерно и технические культуры у производителей Херсонской области, в основном отправляют продукцию в Китай, Турцию и Индию", - сказал Сальдо. По его словам, уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня. "На данный момент убрано около 10% от общей площади посевов. Намолочено больше 150 тысяч тонн. Ожидаемый валовой сбор в этом году около 1,2 миллиона тонн", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240703/pshenitsa-1957007621.html

https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html

херсонская область

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, херсонская область , россия, китай, владимир сальдо