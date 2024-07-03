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Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан - РИА Новости, 03.07.2024
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16:23 03.07.2024 (обновлено: 17:41 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html
Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан
Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан - РИА Новости, 03.07.2024
Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан
Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:23
2024-07-03T17:41
израиль
ливан
хезболла
в мире
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
минобороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными вблизи границы с сектором Газа."Танк, который стоит здесь, за которым вы следите, после того как покинет поле боя, сможет дойти до реки Литани. Мы готовы осуществить этот шаг в Ливане, если будет необходимость. &lt;...&gt; Мы наносим очень сильные удары по "Хезболле" каждый день и достигнем состояния полной готовности предпринять любые действия, которые потребуются в Ливане", — сказал он.Галант также отметил, что движение ХАМАС находится в тяжелом положении и истощено, и добавил, что Тель-Авив достигнет всех заявленных целей в палестинском анклаве.Как писала газета Politico со ссылкой на разведданные США, масштабное столкновение между Израилем и "Хезболлой" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если еврейское государство и ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.Кроме того, ЦАХАЛ 18 июня заявил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил серьезным ущербом этой стране и уничтожением "Хезболлы" в случае развязывания полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что Тель-Авив близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, в свою очередь, заявил, что движение может вторгнуться на север Израиля при дальнейшей эскалации.Ситуация на границе между двумя государствами обострилась после начала военных действий Тель-Авива в Газе в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html
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израиль, ливан, хезболла, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, минобороны израиля, тель-авив, исраэль кац, хасан насрулла
Израиль, Ливан, Хезболла, В мире, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Минобороны Израиля, Тель-Авив, Исраэль Кац, Хасан Насрулла
Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан

Глава МО Израиля Галант: танки ЦАХАЛ могут дойти до реки Литани в Ливане

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными вблизи границы с сектором Газа.

В 2006 году, после Второй ливанской войны, Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1701, предусматривающую поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и одновременный вывод израильских войск из южной части страны. Согласно документу, к югу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от северной границы Израиля, запрещается присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.

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"Танк, который стоит здесь, за которым вы следите, после того как покинет поле боя, сможет дойти до реки Литани. Мы готовы осуществить этот шаг в Ливане, если будет необходимость. <...> Мы наносим очень сильные удары по "Хезболле" каждый день и достигнем состояния полной готовности предпринять любые действия, которые потребуются в Ливане", — сказал он.

Это заявление прозвучало после появления сообщений о том, что ВВС Израиля ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлы" Абу Али Насера в Ливане.

Галант также отметил, что движение ХАМАС находится в тяжелом положении и истощено, и добавил, что Тель-Авив достигнет всех заявленных целей в палестинском анклаве.
Как писала газета Politico со ссылкой на разведданные США, масштабное столкновение между Израилем и "Хезболлой" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если еврейское государство и ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
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Кроме того, ЦАХАЛ 18 июня заявил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил серьезным ущербом этой стране и уничтожением "Хезболлы" в случае развязывания полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что Тель-Авив близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте.
Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, в свою очередь, заявил, что движение может вторгнуться на север Израиля при дальнейшей эскалации.
Ситуация на границе между двумя государствами обострилась после начала военных действий Тель-Авива в Газе в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
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