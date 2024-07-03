https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан

Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан - РИА Новости, 03.07.2024

Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан

Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:23

2024-07-03T16:23

2024-07-03T17:41

израиль

ливан

хезболла

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

минобороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными вблизи границы с сектором Газа."Танк, который стоит здесь, за которым вы следите, после того как покинет поле боя, сможет дойти до реки Литани. Мы готовы осуществить этот шаг в Ливане, если будет необходимость. <...> Мы наносим очень сильные удары по "Хезболле" каждый день и достигнем состояния полной готовности предпринять любые действия, которые потребуются в Ливане", — сказал он.Галант также отметил, что движение ХАМАС находится в тяжелом положении и истощено, и добавил, что Тель-Авив достигнет всех заявленных целей в палестинском анклаве.Как писала газета Politico со ссылкой на разведданные США, масштабное столкновение между Израилем и "Хезболлой" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если еврейское государство и ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.Кроме того, ЦАХАЛ 18 июня заявил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил серьезным ущербом этой стране и уничтожением "Хезболлы" в случае развязывания полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что Тель-Авив близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, в свою очередь, заявил, что движение может вторгнуться на север Израиля при дальнейшей эскалации.Ситуация на границе между двумя государствами обострилась после начала военных действий Тель-Авива в Газе в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

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