Глава Минобороны Израиля пригрозил ввести танки в Ливан
Глава МО Израиля Галант: танки ЦАХАЛ могут дойти до реки Литани в Ливане
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Танки израильской армии смогут при необходимости дойти до реки Литани в Ливане, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военными вблизи границы с сектором Газа.
В 2006 году, после Второй ливанской войны, Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1701, предусматривающую поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и одновременный вывод израильских войск из южной части страны. Согласно документу, к югу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от северной границы Израиля, запрещается присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
"Танк, который стоит здесь, за которым вы следите, после того как покинет поле боя, сможет дойти до реки Литани. Мы готовы осуществить этот шаг в Ливане, если будет необходимость. <...> Мы наносим очень сильные удары по "Хезболле" каждый день и достигнем состояния полной готовности предпринять любые действия, которые потребуются в Ливане", — сказал он.
Это заявление прозвучало после появления сообщений о том, что ВВС Израиля ликвидировали высокопоставленного командира "Хезболлы" Абу Али Насера в Ливане.
Галант также отметил, что движение ХАМАС находится в тяжелом положении и истощено, и добавил, что Тель-Авив достигнет всех заявленных целей в палестинском анклаве.
Как писала газета Politico со ссылкой на разведданные США, масштабное столкновение между Израилем и "Хезболлой" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если еврейское государство и ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Кроме того, ЦАХАЛ 18 июня заявил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил серьезным ущербом этой стране и уничтожением "Хезболлы" в случае развязывания полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что Тель-Авив близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте.
Генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, в свою очередь, заявил, что движение может вторгнуться на север Израиля при дальнейшей эскалации.
Ситуация на границе между двумя государствами обострилась после начала военных действий Тель-Авива в Газе в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.