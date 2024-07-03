https://ria.ru/20240703/issledovanie-1957171802.html

Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое

Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое - РИА Новости, 03.07.2024

Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое

Спрос россиян на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, музыку, электронные и аудиокниги, с мая 2020 года по май 2024 года вырос в три раза; данный РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:03

2024-07-03T17:03

2024-07-03T17:03

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санкт-петербург

екатеринбург

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спрос россиян на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, музыку, электронные и аудиокниги, с мая 2020 года по май 2024 года вырос в три раза; данный показатель растет в среднем на 20-40% в год, сообщается в исследовании, проведенном сервисом интернет-эквайринга "Т-Касса" в рамках аналитического проекта Т-Data. Аналитики полагают, что положительная динамика продолжится и к январю 2025 года спрос вырастет еще на 9% по сравнению с маем 2024 года. Согласно данным, большинство пользователей (85%) имеют одну подписку на сервисы контента. Примерно 12% россиян имеют две подписки, 2% — три подписки, 1% — более трех подписок. Самые активные пользователи сервисов, предоставляющих кино, сериалы, музыку и книги по подписке, — люди от 20 до 24 лет. Их доля в общем количестве подписчиков составляет 21%. Людей в этом возрасте больше всего среди подписчиков на музыкальные сервисы (28%). Активно подписываются на музыку также люди в возрасте до 20 лет (21%). Респонденты в возрасте от 20 до 24 лет также самая многочисленная группа среди подписчиков онлайн-кинотеатров (19%). Примечательно, что эта же возрастная группа чаще других посещает и офлайн-кинотеатры (19% среди всех посетителей в 2023 году) и чаще других покупает книги офлайн ― в 2023 году на эту аудиторию пришлось 20% от общего числа клиентов, сделавших покупки в книжных магазинах. Основная аудитория подписок на книжные онлайн-сервисы ― люди среднего возраста: 30—34 года (20%) и 35—39 лет (21%). В 2023 году по сравнению с годом ранее выросла доля подписчиков на онлайн-кинотеатры в возрасте до 20 лет ― с 10 до 13%. Это может быть связано с выходом в 2023 году популярных среди молодежи российских сериалов. Соотношение женщин и мужчин среди подписчиков ― практически одинаковое 49% и 51% соответственно. Среди более молодых подписчиков мужчин больше, чем женщин, но начиная с 40 лет и далее ситуация меняется на противоположную. Так, если среди подписчиков 15-19 лет мужчин 59%, а женщин 41%, то среди 20-29-летних соотношение уже 51% к 49%, а в категории 40-44 года подписчиков-мужчин становится меньше (48%), чем женщин (52%), говорится в исследовании. Женщины больше предпочитают книги, а мужчины — музыку. Среди подписчиков на книжные сервисы 62% женщин и 38% мужчин. С подписками на музыку наоборот — 43% женщин и 57% мужчин. Кроме того, женщины чаще мужчин пользуются подписками на киносервисы (52% против 48% соответственно). При этом возраст тут большой роли не играет и соотношение долей мужчин и женщин остается на этом уровне почти во всех возрастных категориях, уточнили аналитики. По данным на 2023 год, больше всего подписчиков на кино, музыку и книги ― в Москве. Их доля по сравнению с 2022 годом снизилась ― с 19% от общего числа пользователей до 16%. Еще 8% подписчиков на контент проживали в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске ― по 2%, в Уфе, Нижнем Новгороде и Челябинске ― примерно по 1,5%. Постепенно растет количество подписчиков, проживающих не в городах-миллионниках. Их доля в общем количестве россиян, пользующихся подписками на кино, сериалы, музыку и книги, увеличилась с 52% в 2022 году до 56% в 2023 году. Количество проживающих не в городах-миллионниках клиентов офлайн-кинотеатров и книжных магазинов также увеличивается. Их доля среди посетителей кинотеатров увеличилась с 35% в 2022 году до 38% в 2023 году, а среди россиян, делающих покупки в книжных магазинах, — с 43% до 45%, заключили эксперты.

https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html

https://ria.ru/20231018/ukraina-1903650536.html

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санкт-петербург

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, санкт-петербург, екатеринбург