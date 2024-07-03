Рейтинг@Mail.ru
Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/issledovanie-1957171802.html
Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое
Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое - РИА Новости, 03.07.2024
Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое
Спрос россиян на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, музыку, электронные и аудиокниги, с мая 2020 года по май 2024 года вырос в три раза; данный РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:03
2024-07-03T17:03
москва
санкт-петербург
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957170322_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_cde994ac76f5bdd0f7357e6281a3816d.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спрос россиян на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, музыку, электронные и аудиокниги, с мая 2020 года по май 2024 года вырос в три раза; данный показатель растет в среднем на 20-40% в год, сообщается в исследовании, проведенном сервисом интернет-эквайринга "Т-Касса" в рамках аналитического проекта Т-Data. Аналитики полагают, что положительная динамика продолжится и к январю 2025 года спрос вырастет еще на 9% по сравнению с маем 2024 года. Согласно данным, большинство пользователей (85%) имеют одну подписку на сервисы контента. Примерно 12% россиян имеют две подписки, 2% — три подписки, 1% — более трех подписок. Самые активные пользователи сервисов, предоставляющих кино, сериалы, музыку и книги по подписке, — люди от 20 до 24 лет. Их доля в общем количестве подписчиков составляет 21%. Людей в этом возрасте больше всего среди подписчиков на музыкальные сервисы (28%). Активно подписываются на музыку также люди в возрасте до 20 лет (21%). Респонденты в возрасте от 20 до 24 лет также самая многочисленная группа среди подписчиков онлайн-кинотеатров (19%). Примечательно, что эта же возрастная группа чаще других посещает и офлайн-кинотеатры (19% среди всех посетителей в 2023 году) и чаще других покупает книги офлайн ― в 2023 году на эту аудиторию пришлось 20% от общего числа клиентов, сделавших покупки в книжных магазинах. Основная аудитория подписок на книжные онлайн-сервисы ― люди среднего возраста: 30—34 года (20%) и 35—39 лет (21%). В 2023 году по сравнению с годом ранее выросла доля подписчиков на онлайн-кинотеатры в возрасте до 20 лет ― с 10 до 13%. Это может быть связано с выходом в 2023 году популярных среди молодежи российских сериалов. Соотношение женщин и мужчин среди подписчиков ― практически одинаковое 49% и 51% соответственно. Среди более молодых подписчиков мужчин больше, чем женщин, но начиная с 40 лет и далее ситуация меняется на противоположную. Так, если среди подписчиков 15-19 лет мужчин 59%, а женщин 41%, то среди 20-29-летних соотношение уже 51% к 49%, а в категории 40-44 года подписчиков-мужчин становится меньше (48%), чем женщин (52%), говорится в исследовании. Женщины больше предпочитают книги, а мужчины — музыку. Среди подписчиков на книжные сервисы 62% женщин и 38% мужчин. С подписками на музыку наоборот — 43% женщин и 57% мужчин. Кроме того, женщины чаще мужчин пользуются подписками на киносервисы (52% против 48% соответственно). При этом возраст тут большой роли не играет и соотношение долей мужчин и женщин остается на этом уровне почти во всех возрастных категориях, уточнили аналитики. По данным на 2023 год, больше всего подписчиков на кино, музыку и книги ― в Москве. Их доля по сравнению с 2022 годом снизилась ― с 19% от общего числа пользователей до 16%. Еще 8% подписчиков на контент проживали в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске ― по 2%, в Уфе, Нижнем Новгороде и Челябинске ― примерно по 1,5%. Постепенно растет количество подписчиков, проживающих не в городах-миллионниках. Их доля в общем количестве россиян, пользующихся подписками на кино, сериалы, музыку и книги, увеличилась с 52% в 2022 году до 56% в 2023 году. Количество проживающих не в городах-миллионниках клиентов офлайн-кинотеатров и книжных магазинов также увеличивается. Их доля среди посетителей кинотеатров увеличилась с 35% в 2022 году до 38% в 2023 году, а среди россиян, делающих покупки в книжных магазинах, — с 43% до 45%, заключили эксперты.
https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html
https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903650536.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957170322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_fd2c8ba0de9905ce5fe50d802d9c0353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, екатеринбург
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

Исследование: спрос на сервисы разных подписок за четыре года вырос втрое

© iStock.com / JGalioneДевушка смотрит фильм в планшете
Девушка смотрит фильм в планшете - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / JGalione
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спрос россиян на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, музыку, электронные и аудиокниги, с мая 2020 года по май 2024 года вырос в три раза; данный показатель растет в среднем на 20-40% в год, сообщается в исследовании, проведенном сервисом интернет-эквайринга "Т-Касса" в рамках аналитического проекта Т-Data.
Аналитики полагают, что положительная динамика продолжится и к январю 2025 года спрос вырастет еще на 9% по сравнению с маем 2024 года.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах
30 января, 15:37
Согласно данным, большинство пользователей (85%) имеют одну подписку на сервисы контента. Примерно 12% россиян имеют две подписки, 2% — три подписки, 1% — более трех подписок. Самые активные пользователи сервисов, предоставляющих кино, сериалы, музыку и книги по подписке, — люди от 20 до 24 лет. Их доля в общем количестве подписчиков составляет 21%.
Людей в этом возрасте больше всего среди подписчиков на музыкальные сервисы (28%). Активно подписываются на музыку также люди в возрасте до 20 лет (21%).
Респонденты в возрасте от 20 до 24 лет также самая многочисленная группа среди подписчиков онлайн-кинотеатров (19%). Примечательно, что эта же возрастная группа чаще других посещает и офлайн-кинотеатры (19% среди всех посетителей в 2023 году) и чаще других покупает книги офлайн ― в 2023 году на эту аудиторию пришлось 20% от общего числа клиентов, сделавших покупки в книжных магазинах.
Нейронные связи в мозге - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Эксперт рассказала, к чему приведет популяризация ИИ в России
21 октября 2023, 12:53
Основная аудитория подписок на книжные онлайн-сервисы ― люди среднего возраста: 30—34 года (20%) и 35—39 лет (21%).
В 2023 году по сравнению с годом ранее выросла доля подписчиков на онлайн-кинотеатры в возрасте до 20 лет ― с 10 до 13%. Это может быть связано с выходом в 2023 году популярных среди молодежи российских сериалов.
Соотношение женщин и мужчин среди подписчиков ― практически одинаковое 49% и 51% соответственно. Среди более молодых подписчиков мужчин больше, чем женщин, но начиная с 40 лет и далее ситуация меняется на противоположную. Так, если среди подписчиков 15-19 лет мужчин 59%, а женщин 41%, то среди 20-29-летних соотношение уже 51% к 49%, а в категории 40-44 года подписчиков-мужчин становится меньше (48%), чем женщин (52%), говорится в исследовании.
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Украинцам запретили оплачивать подписку на российские онлайн-кинотеатры
18 октября 2023, 16:54
Женщины больше предпочитают книги, а мужчины — музыку. Среди подписчиков на книжные сервисы 62% женщин и 38% мужчин. С подписками на музыку наоборот — 43% женщин и 57% мужчин. Кроме того, женщины чаще мужчин пользуются подписками на киносервисы (52% против 48% соответственно). При этом возраст тут большой роли не играет и соотношение долей мужчин и женщин остается на этом уровне почти во всех возрастных категориях, уточнили аналитики.
По данным на 2023 год, больше всего подписчиков на кино, музыку и книги ― в Москве. Их доля по сравнению с 2022 годом снизилась ― с 19% от общего числа пользователей до 16%. Еще 8% подписчиков на контент проживали в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске ― по 2%, в Уфе, Нижнем Новгороде и Челябинске ― примерно по 1,5%.
Постепенно растет количество подписчиков, проживающих не в городах-миллионниках. Их доля в общем количестве россиян, пользующихся подписками на кино, сериалы, музыку и книги, увеличилась с 52% в 2022 году до 56% в 2023 году.
Количество проживающих не в городах-миллионниках клиентов офлайн-кинотеатров и книжных магазинов также увеличивается. Их доля среди посетителей кинотеатров увеличилась с 35% в 2022 году до 38% в 2023 году, а среди россиян, делающих покупки в книжных магазинах, — с 43% до 45%, заключили эксперты.
 
МоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала