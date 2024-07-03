https://ria.ru/20240703/isk-1957236372.html

Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру

Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру - РИА Новости, 04.07.2024

Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру

Тамбовский районный суд опроверг информацию в СМИ об удовлетворении иска к владельцу спиртзавода Юрию Шефлеру, сообщили в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-03T23:47

2024-07-03T23:47

2024-07-04T00:56

россия

латвия

люксембург (округ)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782458917_0:780:2047:1931_1920x0_80_0_0_7879446bdeebb22c99e2e274e401a5c1.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Тамбовский районный суд опроверг информацию в СМИ об удовлетворении иска к владельцу спиртзавода Юрию Шефлеру, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура направила в суд иск с требованием признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в России. После в СМИ появилась информация о том, что Тамбовский районный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры."В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении. По данным источника РИА Новости, в основном группа компаний Шефлера работает в странах ЕС (Нидерланды, Люксембург, Латвия), а их деятельность на территории отдельных российских регионов направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Как уточнил собеседник агентства, объединение де-факто активизировало свою деятельность в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. По словам источника, сам Шефлер поощряет обстрелы российских территорий со стороны ВСУ.Собеседник агентства пояснял, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в европейских судах он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Московская" и "Столичная", которые Шефлер похитил в конце 1990-х годов и в дальнейшем использовал при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.По информации источника, структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. Так, в 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." провела ребрендинг в поддержку Украины, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи", с целью исключить какие-либо ассоциации с Россией. Эта же компания выпустила лимитированную серию алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направили на поддержку киевских властей.Как отмечал источник, сами компании также финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам перечислили более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов и посягательство на территориальную целостность России. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в Тамбовской области, где функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью десять тысяч декалитров в сутки. Как уточнил собеседник агентства, капитализация этого предприятия превышает два миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет полтора миллиарда рублей. Он также добавил, что эта прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240613/lugovoy-1952588039.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

россия

латвия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, латвия, люксембург (округ), происшествия