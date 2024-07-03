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Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру - РИА Новости, 04.07.2024
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23:47 03.07.2024 (обновлено: 00:56 04.07.2024)
https://ria.ru/20240703/isk-1957236372.html
Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру
Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру - РИА Новости, 04.07.2024
Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру
Тамбовский районный суд опроверг информацию в СМИ об удовлетворении иска к владельцу спиртзавода Юрию Шефлеру, сообщили в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-03T23:47
2024-07-04T00:56
россия
латвия
люксембург (округ)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Тамбовский районный суд опроверг информацию в СМИ об удовлетворении иска к владельцу спиртзавода Юрию Шефлеру, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура направила в суд иск с требованием признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в России. После в СМИ появилась информация о том, что Тамбовский районный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры."В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении. По данным источника РИА Новости, в основном группа компаний Шефлера работает в странах ЕС (Нидерланды, Люксембург, Латвия), а их деятельность на территории отдельных российских регионов направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Как уточнил собеседник агентства, объединение де-факто активизировало свою деятельность в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. По словам источника, сам Шефлер поощряет обстрелы российских территорий со стороны ВСУ.Собеседник агентства пояснял, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в европейских судах он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Московская" и "Столичная", которые Шефлер похитил в конце 1990-х годов и в дальнейшем использовал при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.По информации источника, структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. Так, в 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." провела ребрендинг в поддержку Украины, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи", с целью исключить какие-либо ассоциации с Россией. Эта же компания выпустила лимитированную серию алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направили на поддержку киевских властей.Как отмечал источник, сами компании также финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам перечислили более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов и посягательство на территориальную целостность России. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в Тамбовской области, где функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью десять тысяч декалитров в сутки. Как уточнил собеседник агентства, капитализация этого предприятия превышает два миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет полтора миллиарда рублей. Он также добавил, что эта прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240613/lugovoy-1952588039.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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россия, латвия, люксембург (округ), происшествия
Россия, Латвия, Люксембург (округ), Происшествия
Суд опроверг информацию об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру

Суд в Тамбове опроверг данные об удовлетворении иска к бизнесмену Шефлеру

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМесто судьи в зале заседаний
Место судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Место судьи в зале заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Тамбовский районный суд опроверг информацию в СМИ об удовлетворении иска к владельцу спиртзавода Юрию Шефлеру, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Генеральная прокуратура направила в суд иск с требованием признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в России. После в СМИ появилась информация о том, что Тамбовский районный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры.
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"В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении.
По данным источника РИА Новости, в основном группа компаний Шефлера работает в странах ЕС (Нидерланды, Люксембург, Латвия), а их деятельность на территории отдельных российских регионов направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Как уточнил собеседник агентства, объединение де-факто активизировало свою деятельность в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. По словам источника, сам Шефлер поощряет обстрелы российских территорий со стороны ВСУ.
Собеседник агентства пояснял, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в европейских судах он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Московская" и "Столичная", которые Шефлер похитил в конце 1990-х годов и в дальнейшем использовал при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.
По информации источника, структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. Так, в 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." провела ребрендинг в поддержку Украины, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи", с целью исключить какие-либо ассоциации с Россией. Эта же компания выпустила лимитированную серию алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направили на поддержку киевских властей.
Как отмечал источник, сами компании также финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам перечислили более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов и посягательство на территориальную целостность России. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в Тамбовской области, где функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью десять тысяч декалитров в сутки. Как уточнил собеседник агентства, капитализация этого предприятия превышает два миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет полтора миллиарда рублей. Он также добавил, что эта прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей.
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