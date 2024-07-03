https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 03.07.2024

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Иск о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея оставлен без движения из-за нарушений, сообщается в картотеке Арбитражного суда... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:09

2024-07-03T14:09

2024-07-03T14:09

происшествия

ярославская область

красногоровка

елена блиновская

эльман пашаев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Иск о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея оставлен без движения из-за нарушений, сообщается в картотеке Арбитражного суда Ярославской области. "Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе. Суд предложил ответчику до 2 августа предоставить доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей. В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Защита заявила ходатайство о прекращении его розыска. В пятницу от сослуживца Блиновского, также находящегося в зоне СВО юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что он переведен в штурмовое подразделение, участвует в боях под Красногоровкой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html

ярославская область

красногоровка

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происшествия, ярославская область, красногоровка, елена блиновская, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф)