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Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 03.07.2024
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14:09 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 03.07.2024
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Иск о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея оставлен без движения из-за нарушений, сообщается в картотеке Арбитражного суда... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:09
2024-07-03T14:09
происшествия
ярославская область
красногоровка
елена блиновская
эльман пашаев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Иск о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея оставлен без движения из-за нарушений, сообщается в картотеке Арбитражного суда Ярославской области. "Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе. Суд предложил ответчику до 2 августа предоставить доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей. В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области. Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Защита заявила ходатайство о прекращении его розыска. В пятницу от сослуживца Блиновского, также находящегося в зоне СВО юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что он переведен в штурмовое подразделение, участвует в боях под Красногоровкой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html
https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html
ярославская область
красногоровка
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происшествия, ярославская область, красногоровка, елена блиновская, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Красногоровка, Елена Блиновская, Эльман Пашаев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской Алексея

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Иск о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея оставлен без движения из-за нарушений, сообщается в картотеке Арбитражного суда Ярославской области.
"Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сказано в документе.
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Суд предложил ответчику до 2 августа предоставить доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей.
В иске также указаны иные лица, среди которых, в том числе, управление Федеральной службы судебных приставов Ярославской области и управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области.
Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Защита заявила ходатайство о прекращении его розыска.
В пятницу от сослуживца Блиновского, также находящегося в зоне СВО юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что он переведен в штурмовое подразделение, участвует в боях под Красногоровкой.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
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ПроисшествияЯрославская областьКрасногоровкаЕлена БлиновскаяЭльман ПашаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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