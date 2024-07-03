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ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 03.07.2024 (обновлено: 21:00 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html
ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке
ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 03.07.2024
ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке
Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, предположительно был нанесен с применением американской РСЗО HIMARS, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:26
2024-07-03T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, предположительно был нанесен с применением американской РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил представитель СК РФ. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке

СК: удар по супермаркету в Донецке предположительно был нанесен из РСЗО HIMARS

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
Последствия ракетного удара по Первому Республиканскому супермаркету, расположенному на Киевском проспекте Донецка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, предположительно был нанесен с применением американской РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
"В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил представитель СК РФ.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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