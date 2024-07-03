https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html

ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке

ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 03.07.2024

ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке

Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, предположительно был нанесен с применением американской РСЗО HIMARS, заявил РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:26

2024-07-03T19:26

2024-07-03T21:00

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Удар, вследствие которого в среду был полностью разрушен супермаркет в Донецке, предположительно был нанесен с применением американской РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда, предположительно от РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда. В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил представитель СК РФ. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 99 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, вооруженные силы украины