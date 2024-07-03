https://ria.ru/20240703/guterresh-1957212495.html

Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН

Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН - РИА Новости, 03.07.2024

Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Казахстан на саммит ШОС провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, поблагодарил его за лидерство в РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:39

2024-07-03T19:39

2024-07-03T20:58

в мире

казахстан

астана

антониу гутерреш

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оон

саммит шос в астане – 2024

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ООН, 3 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Казахстан на саммит ШОС провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, поблагодарил его за лидерство в сфере ядерного разоружения и поддержку всемирной организации, сообщили в офисе генсека. "Генеральный секретарь поблагодарил президента Казахстана за его лидерство в области ядерного разоружения и мирных инициатив", – сообщили в офисе Гутерреша. Генсек ООН и президент Казахстана также обсудили сотрудничество всемирной организации и Астаны. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/putin-1957036208.html

https://ria.ru/20240703/sammit-1957037785.html

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