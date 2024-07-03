https://ria.ru/20240703/guterresh-1957212495.html
Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН
Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН - РИА Новости, 03.07.2024
Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Казахстан на саммит ШОС провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, поблагодарил его за лидерство в РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:39
2024-07-03T19:39
2024-07-03T20:58
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саммит шос в астане – 2024
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ООН, 3 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Казахстан на саммит ШОС провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, поблагодарил его за лидерство в сфере ядерного разоружения и поддержку всемирной организации, сообщили в офисе генсека. "Генеральный секретарь поблагодарил президента Казахстана за его лидерство в области ядерного разоружения и мирных инициатив", – сообщили в офисе Гутерреша. Генсек ООН и президент Казахстана также обсудили сотрудничество всемирной организации и Астаны. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
https://ria.ru/20240703/putin-1957036208.html
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в мире, казахстан, астана, антониу гутерреш, касым-жомарт токаев, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Казахстан, Астана, Антониу Гутерреш, Касым-Жомарт Токаев, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Гутерреш поблагодарил Токаева за поддержку ООН
Генсек ООН поблагодарил Токаева за лидерство в сфере ядерного разоружения
ООН, 3 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Казахстан на саммит ШОС провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, поблагодарил его за лидерство в сфере ядерного разоружения и поддержку всемирной организации, сообщили в офисе генсека.
"Генеральный секретарь поблагодарил президента Казахстана за его лидерство в области ядерного разоружения и мирных инициатив", – сообщили в офисе Гутерреша.
Генсек ООН и президент Казахстана также обсудили сотрудничество всемирной организации и Астаны.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.