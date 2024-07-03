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Токаев и Си Цзиньпин запустили грузы по Транскаспийскому маршруту - РИА Новости, 03.07.2024
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14:31 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/gruzy-1957106984.html
Токаев и Си Цзиньпин запустили грузы по Транскаспийскому маршруту
Токаев и Си Цзиньпин запустили грузы по Транскаспийскому маршруту - РИА Новости, 03.07.2024
Токаев и Си Цзиньпин запустили грузы по Транскаспийскому маршруту
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:31
2024-07-03T14:31
в мире
казахстан
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касым-жомарт токаев
си цзиньпин
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АЛМА-АТА, 3 июл – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, которая прошла в режиме телемоста. "Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента. Сообщается, что участникам мероприятия показали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов. Кроме того, лидеры двух стран торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане. "Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что особым событием также стало открытие главами государств Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета "Астана".
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в мире, казахстан, китай, астана, касым-жомарт токаев, си цзиньпин
В мире, Казахстан, Китай, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин
Токаев и Си Цзиньпин запустили грузы по Транскаспийскому маршруту

Токаев и Си Цзиньпин запустили грузовые паромы по Транскаспийскому маршруту

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 июл – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Астане, приняли участие в среду церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, которая прошла в режиме телемоста.
"Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента.
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Сообщается, что участникам мероприятия показали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого Шелкового пути, по завершении которого президент Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.
Кроме того, лидеры двух стран торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.
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"Открытие данных центров знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что особым событием также стало открытие главами государств Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета "Астана".
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В миреКазахстанКитайАстанаКасым-Жомарт ТокаевСи Цзиньпин
 
 
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