https://ria.ru/20240703/groza-1957233601.html

В Москве из-за грозы начали падать деревья

В Москве из-за грозы начали падать деревья - РИА Новости, 03.07.2024

В Москве из-за грозы начали падать деревья

Сильный дождь, гроза идёт в некоторых районах Москвы, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:52

2024-07-03T22:52

2024-07-03T22:52

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза идёт в некоторых районах Москвы, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае, если это невозможно, рекомендовали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия