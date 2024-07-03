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В Москве из-за грозы начали падать деревья
В Москве из-за грозы начали падать деревья - РИА Новости, 03.07.2024
В Москве из-за грозы начали падать деревья
Сильный дождь, гроза идёт в некоторых районах Москвы, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:52
2024-07-03T22:52
2024-07-03T22:52
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происшествия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза идёт в некоторых районах Москвы, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае, если это невозможно, рекомендовали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве из-за грозы начали падать деревья
В Москве из-за сильного дождя и грозы начали падать деревья
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Сильный дождь, гроза идёт в некоторых районах Москвы, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах столицы идёт сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае, если это невозможно, рекомендовали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.