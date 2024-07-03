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В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки - РИА Новости, 03.07.2024
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10:59 03.07.2024 (обновлено: 11:33 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/gosduma-1957038514.html
В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки
В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:59
2024-07-03T11:33
госдума рф
общество
россия
артем метелев (депутат)
павел крашенинников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии учета замечаний."Часть 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после слов "четырнадцати лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида", - сказано в проекте закона.Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев рассказал РИА Новости, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий.Панькина, в свою очередь, подчеркнула, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка."Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей", - сообщила парламентарий.
https://ria.ru/20240503/ottsy-1943597532.html
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950336176.html
https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html
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госдума рф, общество, россия, артем метелев (депутат), павел крашенинников
Госдума РФ, Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Павел Крашенинников
В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки

В ГД предложили запретить арест за проступки отцов-одиночек с детьми до 14 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии учета замечаний.
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"Часть 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после слов "четырнадцати лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида", - сказано в проекте закона.
Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев рассказал РИА Новости, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий.
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Панькина, в свою очередь, подчеркнула, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка.
"Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей", - сообщила парламентарий.
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