https://ria.ru/20240703/gosduma-1957038514.html

В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки

В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки - РИА Новости, 03.07.2024

В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:59

2024-07-03T10:59

2024-07-03T11:33

госдума рф

общество

россия

артем метелев (депутат)

павел крашенинников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее правительство РФ поддержало данный законопроект при условии учета замечаний."Часть 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после слов "четырнадцати лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида", - сказано в проекте закона.Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев рассказал РИА Новости, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий.Панькина, в свою очередь, подчеркнула, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка."Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей", - сообщила парламентарий.

https://ria.ru/20240503/ottsy-1943597532.html

https://ria.ru/20240604/gosduma-1950336176.html

https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, россия, артем метелев (депутат), павел крашенинников